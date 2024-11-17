Обзор потерянной победы Украины над Грузией: ужасающая ультразащита Реброва. Все расклады перед последним туром

В 5-м туре Лиги наций Украина сыграла вничью с Грузией на ее поле. Едва ли не лучший тайм в исполнении желто-синих с автоголом снова контрастирует с ужасающей ультразащитной схемой после перерыва. Качественные контратаки, которых так не хватало, дали нам только один гол и как итог – мировую в предпоследнем туре ЛН. Что пошло не так в победной игре? Анализ OBOZ.UA.

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Стартовые составы

Грузия: Мамардашвили, Лочешвили, Кашия, Кверквелия, Шенгелия, Какабадзе, Кочорашвили, Китейшвили, Чакветадзе, Кварацхелия, Зивзиваде

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Бражко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Первый тайм. Мудрик проживает лучшее время в сборной

Украина сознательно начала игру вторым номером: нужно было изучить план соперников на игру. Активная перестройка и расположение по зонам не давали грузинам быстро пройти оборонительные линии. Но это были нервные 6 минут, когда показалось, что мы будем снова полагаться на случай. Удар Кварацхелии стал самой высокой точкой напряжения, когда Трубину пришлось тянуть из-под поперечины. Контратака началась из-за Судакова с запуском Мудрика флангом. Тот дважды накрутил Чакветадзе и прострелил в штрафную. Как спасительный рикошет от Квирквелии становится срезкой в ворота. Сработала та же связка, которая отлично работала в другом матче против Грузии.

Ребров выпустил основу, в которой наконец-то читался заряд на победу с первых минут. Интересен был и вертикальный футбол, которым в одно-два прикосновения через Миколенко мы начинали следующее нашествие. Несмотря на то, что Грузия больше владела мячом, последней трети акцентированной игры от хозяев почти не было. И это тоже заслуга команды, которая сконцентрировалась на каждом клочке поля и была готова диктовать свои правила. А главное – Мудрик стал частью команды, чего не было за все матчи в эту Лигу наций.

Что не работало – заброс; с этим элементом до сих пор проблемы. Желто-синие качественно выходили из-под прессинга и также качественно обходили центральную зону через адресные пасы, преимущественно короткие. А вот когда Миколенко или Трубин пытались выбить подальше, Зубков и Довбик не могли зацепиться за мяч. Артему вообще было сложно найти себя. Сделав 18 прикосновений за 45 минут, нападающий по своей роли не создал ничего опасного. Стал же классным ассистентом, когда центрфорварда фактически отыгрывал Мудрик. Только сейв Мамардашвили оставил преимущество Украины минимальным.

Этот кураж, который мы поймали после быстрого гола, помогли подавить грузинское стремление сравнять счет. Особенно включался тот же Квирквелий, который после автогола много выходил вперед и пытался давить. Красным помогали спортивная злоба, громкие трибуны и даже залитое поле – правым флангом было не так много доступного пространства. Отдельное внимание украинцы уделили Хвичи - при включении вингера, контроль за ним передавали друг другу и всегда была подстраховка, из-за чего за первый тайм у него был только один момент.

Интересная, уверенная игра без спешки стала характеристикой Украины в первом тайме. Случайно найденный автогол – тоже гол, это следствие давления всей команды и упорной игры Мудрика. Михаил в очередной раз возглавил наступление сборной и создал львиную долю моментов. Вот только один вингер не должен вывозить на себе оба фланга. От Зубкова, Шапаренко и Довбика требовалось больше активности и продуманной игры впереди, чего было меньше, чем недостатка или потери. В раздевалку футболисты уходили с хорошим настроением и плохой статистикой.

Второй тайм. Снова и снова – мы команда одного тайма

С самого начала тайма Грузия строила игру на мегаактивности Кварацхелии. Именно ему как можно быстрее пытались доставить мяч, чтобы тот самостоятельно решал ситуацию или бежал на фланг с последующим прострелом. Схема вышла рабочая, несколько раз итализованный вингер находил свежего Давиташвили; новичку не хватило точности в мощных ударах. Да и вся грузинская команда стала более агрессивной, жестче бросалась в отборы, закрывая зоны у своих ворот. Свечи удавалось все больше – Конопля уже не успевал закрывать передвижение.

Когда оба тренера поняли, как идет игра, начались масштабные замены. В Украине выходят на усиление правого звена Криськив и Гуцуляк, Грузия стреляет тройной заменой. Под такое обновление желто-синие отказались от меняющихся флангов: раньше Мудрик и Зубков постоянно менялись местами, путая латералов. После выхода Гуцуляка этого больше не было, каждый наш вингер получил свое направление. Хотя все больше в обороне.

После замен ответственность за результат у обеих команд была возложена на свежих игроков. Они были тем неожиданным вторым номером, который страховал и защиту, и атаку. К примеру, когда Судакова закрывали на подбор, мяч пытался забрать Гуцуляк. Если Мудрика срезали в газон, Криськив был готов закрывать зону. Смело по мячу играл каждый из украинцев, и это действительно вдохновляло. С таким же вдохновением вышли на фланги и новенькие игроки соперника – и это дало трещину самой слабой зоне второго тайма Украины. Ощутимо возросло давление на наших крайних защитников, они не успевали против вингеров, количество угроз от Хвичи и Давиташвили все росло. Изюминкой этой тактики стал гол Микаутадзе, он тоже вышел из ряда. Никто не успел закрыть футболиста – и счет сравнялся.

На последние минуты у нас вышли два игрока на работу сразу в обеих плоскостях: Яремчук для свежего дыхания в атаке и Калюжный для превосходства перед штрафной. Появившийся позже Назаренко пришел дать сборной тот креатив, который показывает в УПЛ. Свой шанс он имел – и не получилось. Когда Мудрик устал работать "бокс-ту-бокс", в атаке сломалось все. Удар Довбика в штангу и промах Зубкова – все, что можно упомянуть за 45 минут. Украина все еще не научилась быть одинаково сильной на протяжении всей игры, а не только в одном тайме. Аж два удара в створ произошли на 92(!) минуте! Но если наш крутой выпад проспали все грузины, то Мамардашвили отчаянно прикрыл ворота от двойного удара.

1:1 – закономерная по игре ничья, которую Украина получила подарком. По голу на тайм – логический итог 45-минуток. Несмотря на игру вторым номером, до перерыва мы выглядели очень солидно. Однако усиленное давление Грузии сразу из раздевалки сломало настроение и мотивацию. Украина остается на последней ступени таблицы и теперь все зависит от 6-го тура, где все будет максимально непредсказуемо.

Видеообзор матча

Расклады для сборной Украины

После того, как Албания и Чехия сыграли вничью 0:0, для украинской команды все стало предельно очевидно. Если команда Реброва в заключительном матче не выиграет в Тиране, она опускается в дивизион С. Гостевая победа над албанцами и непроигрыш чехов в поединке против Грузии отправляет "сине-желтых" в плей-офф за выход в элиту. А если наша сборная обыграет балканцев, а грузины победят в Оломоуце, то украинцам предстоит сыграть за выживание в дивизионе.