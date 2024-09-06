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Украина – Албания: все подробности матча Лиги наций

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,3 т.
Украина – Албания: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 7 сентября, проведет стартовый матч нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва в номинально домашней встрече в Праге принимают участника чемпионата Европы 2024 года Албанию.

Видео дня

Встреча состоится на поле стадиона Epet Arena. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Албания. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АЛБАНИЯ

Прямой эфир из столицы Чехии будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также трансляцию можно увидеть на региональных каналах "Суспильного".

Украина – Албания: все подробности матча Лиги наций

За час до игры, а также после поединка на обеих платформах запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – АЛБАНИЯ

Фаворитами поединка считается украинская команда. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех гостей достигают уровня 4,80.

КТО СУДЬЯ МАТЧА УКРАИНА – АЛБАНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Португалии, которую возглавляет Луиш Годинью. Помогать ему будут Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Роль четвертого рефери исполнит Элдер Филипе.

Украина – Албания: все подробности матча Лиги наций

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Тьягу Мартинш.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я считаю, что албанцам не повезло с жеребьевкой на Евро – все соперники были очень высокого уровня. Во всех поединках они очень хорошо оборонялись. Но в отборочном цикле они играли очень уверенно, у них очень интенсивная команда. Все игроки выступают в Европе, почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Мы очень серьезно относимся к этому сопернику. Думаю, Албания еще не раскрыла свой потенциал, который у нее очень большой.

Украина – Албания: все подробности матча Лиги наций

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Пихаленок, Мудрик, Цыганков, Судаков, Яремчук.

Албания: Стракоша – Хюсай, Михай, Кумбула, Митай, Рамадани, Аслани, Лаци, Асани, Байрами, Сефери.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды шесть раз встречались друг с другом. Пять побед в активе украинцев, а одна встреча в отборе к ЧМ-2006 завершилась вничью. Общая разница мячей 13-4.

Украина – Албания: все подробности матча Лиги наций

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины потеряла лучшего бомбардира чемпионата Испании на стартовые матчи Лиги наций.

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