Украина – Албания: все подробности матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу в субботу, 7 сентября, проведет стартовый матч нового розыгрыша Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва в номинально домашней встрече в Праге принимают участника чемпионата Европы 2024 года Албанию.

Видео дня

Встреча состоится на поле стадиона Epet Arena. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Албания. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – АЛБАНИЯ

Прямой эфир из столицы Чехии будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Также трансляцию можно увидеть на региональных каналах "Суспильного".

За час до игры, а также после поединка на обеих платформах запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА УКРАИНА – АЛБАНИЯ

Фаворитами поединка считается украинская команда. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех гостей достигают уровня 4,80.

КТО СУДЬЯ МАТЧА УКРАИНА – АЛБАНИЯ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Португалии, которую возглавляет Луиш Годинью. Помогать ему будут Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Роль четвертого рефери исполнит Элдер Филипе.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Тьягу Мартинш.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я считаю, что албанцам не повезло с жеребьевкой на Евро – все соперники были очень высокого уровня. Во всех поединках они очень хорошо оборонялись. Но в отборочном цикле они играли очень уверенно, у них очень интенсивная команда. Все игроки выступают в Европе, почти весь основной состав играет в чемпионате Италии. Мы очень серьезно относимся к этому сопернику. Думаю, Албания еще не раскрыла свой потенциал, который у нее очень большой.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Украина: Трубин – Тымчик, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Бражко, Пихаленок, Мудрик, Цыганков, Судаков, Яремчук.

Албания: Стракоша – Хюсай, Михай, Кумбула, Митай, Рамадани, Аслани, Лаци, Асани, Байрами, Сефери.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды шесть раз встречались друг с другом. Пять побед в активе украинцев, а одна встреча в отборе к ЧМ-2006 завершилась вничью. Общая разница мячей 13-4.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины потеряла лучшего бомбардира чемпионата Испании на стартовые матчи Лиги наций.

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