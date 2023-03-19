Уехавший в Бразилию экс-футболист сборной РФ рассказал, какая Россия ''прекрасная страна для жизни''

Бывший футболист сборной России Ари, игравший в свое время в московском "Спартаке" и "Локомотиве" считает нормальной практикой получения паспорта той страны, где работаешь. Сам урожденный бразилец получил документ с орлом в 2018 году.

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Ари, уехавший в начале феврал 2022 года в Бразилию и играющий там за местный клуб "Атлетико Сеаренсе" восторженно отозвался об уровне жизни в России.

"Мы знаем, что в России есть много позитивных вещей. При этом ты можешь играть за местную сборную, получаешь возможность жить в стране без визы. Россия – это прекрасная страна для жизни!" – сказал 37-летний нападающий в интервью "Матч ТВ".

Такие слова вызвали бурную реакцию у российских болельщиков. Фанаты шутят, что по тому уровню пропаганды, что он вещает, Ари должен быть ребенком Скабеевой и Соловьева.

Также фанаты шутят, что Ари общается лозугнами из "Нашей Раши".

Многие пользователи не могут сдержать эмоций от прочитанного, интересуясь, от чего же футболист уехал жить и работать в Бразилию.

"Зачем ретранслировать этого имбицила каждый день?", "Почти миллион россиян за прошлый год не вынесли величия своей Родины и уехали в поисках более скромной жизни за рубеж", - пишут болельщики спорта.

Фанаты уверены, что с такой риторикой Ари прямая дорога в Госдуму.

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