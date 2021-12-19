УЕФА принял историческое решение, которое касается Украины

Европейский футбольный союз (УЕФА) впервые в истории внес в мужской список арбитров на вторую половину сезона 2021/22 женщин-рефери. Ими стали француженка Стефани Фраппар и украинка Екатерина Монзуль.

Это означает, что уже со следующего года они смогут регулярно судьи матчи под эгидой УЕФА с участием футболистов-мужчин.

При распределении на категории, Фраппар занесли в первую (следующую по престижности после элитной), а Монзуль – во вторую (третий уровень престижности).

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В элитной категории нет ни одного представителя Украины. В первой категории есть Евгений Арановский и Сергей Бойко. Вместе с Монзуль во вторую категорию попали украинские арбитры Виктор Копиевский, Виталий Романов, Николай Балакин, Денис Шурман и Алексей Деревинский.

В списке арбитров-женщин Монзуль входит в элитную категорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Международная федерация футбола (ФИФА) назначила бригаду арбитров на матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Англии и Андорры.

Впервые в истории англичан матч их национальной команды обслуживала полностью женская бригада.

Главным рефери встречи будет украинка Екатерина Монзуль. На линиях ей будут помогать соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За ВАР отвевала еще одна известная женщина-арбитр Стефани Фраппар из Франции. Ассистенты ВАР – Денис Шурман и Виктор Матяш.

Ранее Монзуль впервые прокомментировала игровые моменты с Беньямином Вербичем и Денисом Гармашем. 40-летняя Монзуль отказалась называть словенца проблемным игроком.