УЕФА оправдалася за скандал с голом Роналду в отборе ЧМ-2022

Скандал с незасчитанным голом лидера сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Сербии в матче отбора ЧМ-2022 лежит полностью на участниках игры, а не судьях.

Об этом заявили в Европейском футбольном союзе (УЕФА), комментируя эпизод в компенсированное время, когда арбитр встречи Данни Маккели и его помощники не увидели, что мяч пересек линию ворот после удара Роналду, сообщает Reuters.

В частности УЕФА отметили, что обе команды отказались от использования автоматической системы фиксации гола (goal-line technology). "Если принимающая ассоциация планирует внедрить goal-line technology, она также должна получить письменное согласие от ассоциации гостей, чтобы ее можно было использовать. Однако этого сделано не было", – заявил один из функционеров.

Напомним, матч сборных Сербии и Португалии завершился вничью 2:2. Момент с ударом Роналду на видео с 8:13.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Жерсон Родригес забил гол и принес Люксембургу сенсационную победу над Ирландией в отборе на ЧМ-2022.