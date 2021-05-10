УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов: СМИ показали фото

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменит логотип Лиги чемпионов с сезона 2021/22.

Как сообщает издание Footy Headlines, новый дизайн не сильно выделяется на фоне предыдущей версии, но у него все же есть несколько довольно явных визуальных отличий. В частности, толщина букв в словах UEFA и League стала больше, шрифт был изменен (особенно заметно в случае с буквой P), символ торгового знака теперь будет располагаться не с правой стороны под надписью "LEAGUE", а над ней.

Напомним, что впервые логотип Лиги чемпионов был создан перед сезоном 1992/93, когда прошел первый розыгрыш турнира. После этого его четыре раза незначительно меняли. В последний раз это случилось в 2012 году.

Ожидается, что в 2024 году УЕФА представит абсолютно новый логотип, который будет разработан под реформированный турнир. Напомним, что в нем не будет группового этапа, а поединки будут проходить по так называемой швейцарской (шахматной) системе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент организации Александер Чефери хочет исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков из-за участие в так называемой европейской Суперлиге.