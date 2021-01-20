УЕФА назвал символическую сборную 2020 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте организации, в нее попали пять игроков "Баварии". Полностью команда из лучших футболистов выглядит следующим образом:

Голкипер: Мануэль Нойер ("Бавария")

Защитники: Алфонсо Дэвис ("Бавария"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"), Йозуа Киммих ("Бавария")

Полузащитники: Тьяго Алькантара ("Бавария"/"Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона")

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Неймар (ПСЖ).

Напомним, что "Бавария" выиграла Лигу чемпионов 2019/20, минимально победив в финальном матче французский ПСЖ. Изначально на попадание в символическую сборную 2020 года претендовали 50 футболистов, но путем голосования на сайте УЕФА были определены 11 сильнейших игроков на своих позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФИФА представила свой вариант лучшей команды 2020-го, не включив в нее лучшего голкипера года.