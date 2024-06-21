УЕФА назвал лучшего игрока в составе сборной Украины в матче со Словакией на Евро-2024

Сборная Украины по футболу добыла волевую победу над Словакией во втором туре группового турнира чемпионата Европы в Германии. Подопечные тренера Сергея Реброва сумели перевернуть ход игры во втором тайме после того, как пропустили в свои ворота уже на 17-й минуте.

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Эксперты Европейского футбольного союза (УЕФА) назвали полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко лучшим игроком поединка. 25-летний спортсмен сравнял счет в матче после классного паса Александра Зинченко, а затем оформил голевой пас на Романа Яремчука, который принес команде победу.

"Принял участие во всех ключевых эпизодах матча. Сравнял счет, а затем отдал голевую передачу. Здорово играл с мячом, действовал энергично, оказывался в нужном месте без мяча", – прокомментировали аналитики свой выбор.

Сам Шапаренко скромно отреагировал на признание. "Для меня важно, что моя команда победила и мы продолжаем борьбу на этом Евро. Но я не хочу загадывать наперед, просто посмотрим, что будет дальше", – сказал футболист. Также он прокомментировал саму игру.

Ранее стало известно о необычном выборе лучшего игрока матча Украина – Словакия от статистических порталов.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что сказал игрокам в перерыве матча со Словакией и почему выбрал Анатолия Трубина вратарем.

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