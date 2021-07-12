УЕФА может увеличить количество участников Евро – СМИ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) задумались над еще одним увеличением количества участников Евро. Чемпионат Европы в 2016 году стал первым, на котором сыграли 24 команды, а уже в 2028-м их может стать 32.

Как сообщает издание The Associated Press, УЕФА может изменить формат отборочного турнира. Предполагается, что Лига наций может заменить традиционную квалификацию.

Также отмечается, что расширение до 32 участников станет более удобным в контексте финального турнира. При таком количестве команд в плей-офф после группового этапа будут выходить первые и вторые места в своих группах.

Это поможет избежать неопределенности, связанной с тем, что некоторые сборные, занявшие третьи позиции в своих квартетах на Евро-2016 и Евро-2020 до последнего не знали, попадут ли они в 1/8 финала. Напомним, что при 24 участниках в плей-офф попадают первые и вторые места, а также четыре лучшие команды, занявшие третью строчку.

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Изменения могут вступить в силу, начиная с чемпионата Европы 2028 года, хозяин которого станет известен в 2023-м. Следующее континентальное первенство пройдет в Германии в 2024 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин назвал нечестным и неправильным формат Евро-2020. Италия выиграла турнир, одолев Англию в серии пенальти.