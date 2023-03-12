УЕФА может исключить ''Барселону'' из Лиги чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) может отстранить "Барселону" от еврокубковых турниров, если будет доказана вина клуба в коррупционном скандала. Накануне прокуратура Барселоны подала иск по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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"Барса" будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. После этого УЕФА может счесть, что репутация Лиги чемпионов будет подорвана присутствием каталонской команды в еврокубках следующего сезона, сообщает Marca.

Статья 4 правил еврокубков защищает дух игры и, в частности, те ценности, которые УЕФА намеревается установить для обеспечения достойной конкуренции. Там указывается, что участники Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций не должны никаким образом участвовать в незаконном изменении матчей как на национальном, так и на международном уровне. Это прямо противоречит основаниями обвинительного приговора, вынесенного прокуратурой.

УЕФА оставляет за собой право не допускать клубы, которые попали в ЛЧ, но не соответствуют всем условиям, изложенным в регламенте. Несколько дней назад Европейский футбольный союз запросил информацию о статусе расследования, требованиях и заявлениях прокуратуры. Это вызвало тревогу как в Ньоне, так и на "Камп Ноу".

Напомним, что "Барса" текущем сезоне завершила свои выступления в еврокубках в Лиге Европы на стадии 1/16 финала. В Лиге чемпионов каталонцы заняли третье место в групповом турнире и не попали в плей-офф.

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