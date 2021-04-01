УЄФА змінив правила футболу на Євро-2020

Виконавчий комітет Європейського футбольного союзу (УЄФА) через пандемію COVID-19 вирішив продовжити зміни в чинних правилах футболу, залишивши в силі п'яту заміну в матчі.

Поправка буде діяти у фінальних стадіях чемпіонату Європи-2020 і Ліги націй УЄФА.

"Оскільки коронавірус як і раніше впливає на національні та міжнародний футбольні календарі й причини для використання правила п'яти замін залишаються актуальними, а також оскільки правило вже діє у відбіркових матчах чемпіонату світу, які проходять із березня 2021-го по березень 2022 року, ухвалено рішення продовжити дію цієї поправки", – йдеться в повідомленні Союзу.

Нагадаємо, що Євро-2020 пройде в червні-липні 2021 року, а фінальна стадії Ліги націй УЄФА відбудеться в жовтні 2021 року. Це правило, що покликане знизити навантаження на футболістів в умовах ущільнення календаря збірних у сезоні 2020/21 через пандемію COVID-19, також стосуватиметься до стикових матчів Ліги націй УЄФА за право залишитися в Лізі С у березні 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА розглядає варіанти зміни формату Ліги чемпіонів. Європейський Союз може скасувати класичний груповий турнір, замінивши його системою, яка використовується в шахах і називається "швейцарською системою".