'Удивлен безразличием': легенда 'Шахтера' оценил фиаско сборной Украины на старте Лиги наций

Легендарный футболист донецкого "Шахтера" Александр Кучер выразил уверенность в том, что игроки сборной Украины вышли на матч с Албанией на старте Лиги наций без должного желание. Бывший капитан "оранжево-черных" также признался, что не ожидал от подопечных Сергея Реброва поражения от участника Евро-2024.

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Об этом Кучер заявил в интервью изданию "Украинский футбол". Экс-защитник, который провел 57 матчей в составе национальной команды, вспомнил фиаско в игре с Румынией на Евро-2024 и отметил, что футболисты "сине-желтых" в очередной раз плохо действовали при стандартных положениях у своих ворот, что стоило им трех очков.

"Повторения румынского синдрома я не ожидал. Не думал, что Украина снова проигрывает сопернику, который по классу и подбору игроков, при всем уважении к Албании, все же ниже класса. Я был удивлен каким-то безразличием наших игроков в первом тайме. Вот не видел я желания, жажды победы у наших футболистов. Снова неудачно сыграли на стандартах. Это я о первом голе в первую очередь и в целом многие единоборства вчера проиграли украинцы. Командные действия в обороне снова желают лучшего… Вот – главные причины поражения, я так думаю", – сказал Кучер.

Напомним, что Украина проиграла Албании, открыв счет в матче. Уже 10 сентября "сине-желтые" во втором туре Лиги наций сыграют на выезде с Чехией.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко раскритиковал футболистов сборной Украины за матч с албанцами на старте Лиги наций.

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