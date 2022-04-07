Убивать россиян самым жестоким образом: украинский футболист не считает солдат РФ людьми

Нападающий луганской "Зари" Артем Громов признался, что убивал бы военных РФ самым жестоким способом в наказание за их зверства в Украине. После Мариуполя и Бучи футболист не считает россиян людьми.

Про свое отношение к войне Громов рассказал в интервью "Футбол NEWS", а также объяснил, почему не вступил в ВСУ или тероборону.

"Я чувствую глубокую ненависть к этим людям. Помню, как мне в школе рассказывали о славянах, но сейчас понимаю, что у нас даже расы разные. Мы – люди, а это черти и демоны. Можно называть как угодно", – отмечает Артем.

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"Я бы убивал их жесточайшим образом за то, что они делают в Мариуполе и делали в Буче. Хочется выгнать их из Украины как можно дальше. Пусть собирают свои пожитки и пайки 30-летней давности и отправляются обратно в Россию. У нас им нечего делать. Ни в Донецке, ни в Луганске, ни в Крыму", – считает футболист.

Также Громов рассказал, почему не присоединился к украинским военным или ТРО. Оказалось, что спортсмен никогда в жизни не держал в руках оружие и не умеет им пользоваться. Но помогает армии "на гражданке".

"Помогаю пока со стороны, как могу. И хочу сказать, что мы просто фантастические люди. Я рад, что у нас сейчас такой лидер. Не тот, что был раньше. Зеленский смог объединить вокруг себя весь народ. Наши ребята в ВСУ и терробороне – просто красавцы. Наша победа – это вопрос не долгий. За нами правда и Бог", – уверен форвард.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обладатель "Золотого мяча" взял в руки автомат и пошел защищать Украину. К одесской теробороне присоединился легендарный футболист Игорь Беланов.