Лига однотипных ошибок. Почему 'Шахтер' вчистую проиграл 'Аталанте'

Второй тур ЛЧ получился очень плохим для "Шахтера" - абсолютно безынициативная игра вылилась в поражение 0:3. Горняки не нанесли ни одного удара по воротам "Аталанты" и в целом выглядели в несколько раз слабее. Почему так произошло и пора ли прощаться с Пушичем? Разбирался OBOZ.UA.

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Стартовые составы

"Шахтер": Резник, Бондарь, Грамм, Педро Энрике, Матвиенко, Степаненко, Марлон Гомес, Судаков, Криськив, Зубков, Эгиналду

"Аталанта": Карнесекки, Коссуну, Джимсити, Колашинац, Белланова, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Самарджич, Лукман, Де Кетеларе

Первый тайм. Итальянский дух и дальше крушит горняков

С первых минут обе команды сделали заявку на быстрый результат – по офсайду на каждую. "Шахтер" был необычно смел, Эгиналду даже пытался крутить хребта Коссунну. Задачу доставлять мяч вперед положили на Резника: он частенько забрасывал в зону бразильца. Пушич заложил загадку в состав, потому что по подбору игроков читалась игра в 3 центрбэка с потенциальным 5-4-1. Однако горняки не садились глубоко и встречали соперника высоко, с активным прессингом нападающих.

Такой подход подрезал стартовый план "Аталанты", первый действительно опасный выход гостей произошел на 11-й минуте, когда Лукман стрелял в дальний угол. Бергамаски давили количеством, как только мяч застрял среди наших защитников. В таком прессинге итальянцы были способны создать опасный момент даже своими силами, чему "Шахтер" мог противостоять только количеству или тактическим фолом. Один из них привел к голу. Как плотно горняки не пытались закрыть линию перед штрафной – Джимсити все равно легко освободился от опеки, получил подачу и пустил мяч мимо Резника.

Выход в центре Степаненко позволил некоторое время держать эту площадь под контролем. Он предлагал опцию свободного паса, когда нужно было вырваться на пространство, Эдерсон и Рон могли остановить украинца только фолом. А в позиционной обороне опорник закрывал длинный пас на Самарджича, прижимая еще и де Кетеларе. "Аталанте" приходилось разыгрывать флангами, но ближе к концу тайма итальянцы выигрывали каждый подбор у круга. До перерыва законтрить этот элемент чужих атак не удалось.

Первый тайм был неплохим. Первый пропущенный гол – логическое следствие бесконечных атак соперника, которые были массированы, более точны и дерзки. Активность "Шахтера" строилась через Судакова на правый фланг, только оставалась старая проблема: когда надо было бить - удара не было ни от кого. Этот ход Гасперини раскусил довольно быстро и начал ротацию латералей, поэтому Зубкова (реже Эгиналду) постоянно накрывал более свежий защитник. А потом все купились на заблуждение пяткой или ложный удар – никто не смог помешать Лукману пробить из очень удобной позиции.

Второй тайм. Начинаем бить, но не по воротам

Пушич начинает тайм с замены: при двух пропущенных выходит Конопля, самый атакующий защитник "Шахтера". И он действительно смог усилить атаку, когда остался один на фланге и только чуть не попал в дальний угол. И на этом все – единичные попытки продраться ломались о Дзаппакосту, которого страховал Колашинац. Сразу прилетел третий, шоковый гол: Белланова влетел в Педро с невероятным желанием забить, тогда как защитник присел ниже, чтобы комфортнее принять навес. Это действие становится решающей катастрофой, увеличивающей счет до 0:3.

"Аталанта" даже так не остановилась и снова шла к нашим воротам. Способствовал этому де Кетеларе, разумно продвигавшему мяч флангами. Центр бергамаски не задействовали, чем заставляли компактную линию защиты горняков растягиваться. Уже на 55-й минуте "Шахтер" устал, игроки не могли показать качественное ускорение. Это позволяло даже центребекам гостей выходить к нашей штрафной и давить своими попытками или разрезными ремнями на Лукмана. В ответ были только сольные выходы, которые нападавшие проигрывали Коссуну. Дальние передачи уже не имели вау-эффекта, потому что в большинстве случаев приводили к обрезке и опасной контратаке.

С такими отборами в последней трети процент потерь у горняков был просто катастрофическим. Вот только эту потерю наши футболисты встречали спиной к воротам и вынуждены были срочно возвращаться. Нередко во втором тайме Заппакоста мог пробежать 40 метров без помех, встречали его уже латерали, растворился даже свежий Конопля. Менять все пришлось с травмой Степаненко - без него исчезло хоть какое-то звено от защиты к нападению для текущего подбора футболистов. "Шахтер" идет на масштабную замену и паркуется в привычную для УПЛ формацию, впрочем, было уже поздно. Лишь к концу игры Кевин смог добавить агрессивности в единичные фланговые выпады собственными прорывами и навесами - Бондаренко был один в штрафной и не воспользовался роскошной возможностью.

Счет мы удержали, но четко обозначили ужасную ситуацию с атакой. Игроки в течение часа не могли решиться на столь нужный удар. А когда счет уже стал неутешительным, "Аталанта" закрылась и горняки просто собирали цифры для статистики. Удар Криськива с попаданием в корпус Невертона - квинтэссенция того, насколько поздно и слабо украинская команда включилась в борьбу.

0:3 - "Шахтер" разгромно проигрывает "Аталанте" в номинально домашнем матче. Мы считали плохой игру против "Болоньи", но там хотя бы был удар в творение. Безыдейное поражение по всем показателям. Остается надеяться, что Пушич найдет подход к своим футболистам, потому что горнякам больше нельзя покидать поле с таким количеством нулей. Или на "Арсенал" будут искать уже нового тренера?