У Криштиану Роналду возникли неожиданные проблемы в новой команде и он не может дебютировать

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не может дебютировать за "Аль-Наср", куда он перешел накануне. Причиной стал лимит на легионеров.

Видео дня

Согласно регламенту в чемпионате Саудовской Аравии в каждой команде может быть 8 иностранцев. Роналду стал 9-м легионером в составе "Аль-Насра".

Арабы не могут зарегистрировать Роналду, так как нет свободных мест для футболистов из других стран. Криштиану сможет выйти на поле лишь в том случае, если "Аль-Наср" избавиться от какого-нибудь из своих легионеров.

Для этого существует несколько вариантов. Либо игрока должны выставить на трансфер, либо расторгнуть с ним контракт по взаимному согласию сторон.

"Переговоры об уходе футболистов уже идут, но они пока не перешли в финальную стадию", – цитирует AFP анонимного источника в клубе.

Список иностранных футболистов "Аль-Наср:

вратарь Давид Оспина

защитники Гислен Конан и Альваро Гонсалес

полузащитники Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес и Талиска

Описание:

Отметим, что Роналду также отбывает двухматчевую дисквалификацию и в "Аль-Насре" ищут способы, сократить бан.

В апреле прошлого года, выступая в "Манчестер Юнайтед" Криштиану ударил 14-летнего Джейка Хардинга, больного аутизмом, поставив ему синяк на руке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!