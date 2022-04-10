Роналду, неудачно сыграв с Миколенко, ударил ребенка-аутиста. Полиция расследует дело

Лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ударил 14-летнего Джейка Хардинга, больного аутизмом, поставив ему синяк на руке. Об этом в интервью издания ECHO сообщила мать подростка Сара Келли.

Инцидент случился на стадионе "Гудисон-парк" после матча 32-го тура английской Премьер-лиги против "Эвертона", за который выступает украинец Виталий Миколенко. Встреча завершилась со счетом 0:1, что лишило "красных дьяволов" всех шансов на титул. Последний раз они выигрывали чемпионат Англии в 2013 году. ​

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​Миколенко играл против Роналду и провел один из лучших поединков в сезоне.

В субботу, 9 апреля, в сети появилось видео, как Роналду по пути в раздевалку, выбивает чей-то мобильный телефон. Сара заявила, что девайс принадлежал ее сыну Джейку, и Роналду "напал" на него, сильно ударив по руке.

"Игроки "Манчестер Юнайтед" шли в раздевалку. Мы были прямо у туннеля, мимо которого они проходили — мой сын снимал их всех на видео. А затем он опустил свой телефон, потому что Роналду стянул носок, и его нога кровоточила. Он опустил свой телефон, чтобы посмотреть, что это такое. В этот момент португалец с ужасным выражением лица выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше"", – сказала британка.

Сара поделилась фотографиями, на которых видны синяки на руке Джейка, а также телефон с разбитым экраном. Она добавила: "По синяку видно, что его хорошо ударили. Я просто не могу поверить, что говорю об этом".

Сара сказала, что этот инцидент оставил Джейка, страдающего аутизмом и диспраксией [вид задержки развития, при котором у ребенка есть проблемы с координацией и выполнением сложных действий] в "полном шоке", и это испортило его первый матч в "Гудисон".

"Лишь прийдя домой Джейк понял, что с ним случилось. Он очень расстроен из-за этого, и это полностью отбило у него желание снова пойти на игру. Это первый футбольный матч, на котором он был, и судя по всему последний", – призналась женщина.

Полиция Мерсисайда подтвердила, что поддерживает связь как с "Манчестер Юнайтед", так и с "Эвертоном" после сообщений о том, что мальчик якобы подвергся нападению со стороны игрока во время игры.

"В настоящее время проводятся расследования, и офицеры в настоящее время работают с футбольным клубом "Эвертон" над просмотром записей с камер видеонаблюдения и проводят обширные допросы свидетелей, чтобы установить, имело ли место правонарушение", – заявил представитель полиции Мерсисайда

Представитель "Манчестер Юнайтед" подтвердил , что команда будет полностью сотрудничать с властями. "Нам известно о предполагаемом инциденте после сегодняшней игры с "Эвертоном", и клуб будет сотрудничать с любым полицейским расследованием".

Спустя несколько часов Криштиану нашел в себе силы извиниться за поступок.

"Справляться с эмоциями в столь трудные моменты, как сейчас, всегда нелегко. Я хочу попросить прощения за свою вспышку и, если это возможно, в знак приверженности честности и спортивным принципам пригласить этого болельщика на матч на "Олд Траффорд", – написал нападающий в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Миколенко был в хорошем смысле шокирован отношением к украинским беженцам со стороны местных жителей. ​