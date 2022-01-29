У Коноплянки возникли неожиданные сложности с переходом из "Шахтера" в новый клуб

У полузащитника "Шахтера" Евгения Коноплянки не получается завершить переход в ЛАСК по вине австрийского клуба, сообщает корреспондент телеканала "Футбол" Игорь Бурбас. Евгений еще в начале недели договорился о контракте на 1,5 года, однако трансфер задерживается.

По информации журналиста, всему виной необъяснимые проблемы на стороне ЛАСКа. Ожидается, что австрийцы оформят переход в ближайшие дни.

Бурбас уточняет, что если завершить сделку не удастся, то Коноплянка вернется ко второму варианту продолжения своей карьеры. 32-летний украинский футболист перейдет в чемпионат Турции, где будет получать зарплату на 200 тысяч евро больше.

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Отмечается, что Коноплянка и "Шахтер" уже уладили все вопросы о разрыве соглашения и в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В чемпионате Австрии ЛАСК находится на 9-м месте после 18 туров. Клуб занял итоговое место в своем квартете в групповом турнире Лиги конференций, опередив ХИК, "Маккаби" Тель-Авив и "Алашкерт".

16 января "Шахтер" не взял Коноплянку на первый подготовительный сбор в Турцию. СМИ утверждали, что Евгений ведет переговоры с "Днепром-1". Переговоры якобы находились в активной фазе и была большая вероятность, что трансфер мог быть оформлен.

Отметим, что в оранжево-черной футболке Евгений получал 1,7 млн евро в год.

32-летний украинец в этом сезоне провел 2 матча за "Шахтер", провел на поле суммарно 47 минут. Не играл с 17 августа.

30 марта прошлого года на тренировке сборной Украины перед игрой с Казахстаном Коно получил травму. Позже у него был диагностирован надрыв задней поверхности бедра.