У футболиста остановилось сердце в матче чемпионата Норвегии

Исландский футболист норвежского "Согндала" Эмиль Палссон пережил остановку сердца во время домашней игры против "Стьордалс Блинк" во втором дивизионе чемпионата страны. Инцидент случился на 12-й минуте. Матч был прерван.

В какой то момент 28-летний Палссон зашатался и без сознания упал на газон стадиона.

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Благодаря оперативным действиям медиков игрока удалось реанимировать и на вертолете отправить в ближайший госпиталь.

Во вторник, 2 ноября, "Согндал" опубликовал обновленную информацию, в которой говорится, что Эмиль находится в стабильном состоянии и продолжает проходить обследование и лечение в университетской больнице Хаукеланд в Бергене.

Журналист Эндре Роморен, ставший свидетелем происшествия, восхитился оперативными действиями спасателей.

"Медицинский персонал был явно очень хорошо подготовлен. Прошло несколько секунд, прежде чем они выбежали на поле. Они прикрыли его от телекамер, как это было сделано ранее с Кристианом Эриксеном. Так что здесь тоже очень профессионально справились, - отметил Роморен в интервью телеканалу TV 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай произошел в игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном на Евро-2020. Футболист потерял сознание после остановки сердца во время игры против Финляндии.

Ему решили имплантировать автоматический дефибрилятор, чтобы после сердечного приступа избежать нарушений ритма работы сердца.

Специалисты считалют, что Эриксену теперь придется завершить профессиональную футбольную карьеру.