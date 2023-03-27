''Ты с нами?'' Министр спорта РФ наехал на тренера сборной России по футболу. У него есть паспорта Испании и Эстонии

Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал главного тренера национальной футбольной команды Валерия Карпина и обвинил его в безразличии к свое работе. Чиновнику не понравились слова наставника сборной о том, что он не держится за свое место и готов в любой момент уйти.

Видео дня

Об этом Матыцин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он пафосно заговорил о единстве российских агрессоров и намекнул, что у Карпина есть испанский и эстонский паспорта, так что он должен определиться на чьей он стороне.

"Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Тренер учит схемам и тактике игры, дисциплине, но главное – является авторитетом и ролевой моделью достойного поведения. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков. Чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте – дорога в никуда. Поэтому надо четко определиться: ты с нами – командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе", – возмутился Матыцин.

Отметим, что 23 марта сборная России не смогла победить Иран в товарищеском матче (1:1), а накануне обыграла Ирак (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Сергей Лемох из группы "Кар-Мэн" ответил полным игнором на просьбу выступить перед матчем сборной РФ по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!