'Ты дерьмо Ярмоленко'. Стадион в Лондоне устроил обструкцию Мудрику. 'Челси' отомстил за украинца. Видео

Украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик стал объектом издевок в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Фанаты "Вест Хэма", с которым играли лондонцы, попытались вывести из себя украинца, начав скандировать оскорбительные речевки в его адрес.

На 23-й минуте хозяева получили право на угловой. Исполнять удар взялся Мудрик. Михаил подошел к угловому флажку, рядом с которым находилась гостевая трибуна, после чего оттуда понеслась фраза "Ты дерьмо Ярмоленко".

Таким образом ультрас хотели показать, что хавбек "Челси" уступает по уровню своему партнеру по сборной Украины. Это никак не повлияло на действия Михаила, который успешно сделал подачу.

Отметим, что лондонский клуб в итоге эффектно отомстил за такие оскорбления украинца, забив в ворота гостей пять безответных мячей.

Отметиться голом мог и сам Мудрик, но на 72-й минуте не смог переиграть голкипера. матч в итоге завершился со счетом 5:0.

Напомним, что Ярмоленко выступал за "Вест Хэм" с 2018 года. За четыре сезона в футболке "молотобойцев" сыграл в 86 матчах, забив 13 голов и сделав 6 ассистов.

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