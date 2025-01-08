Тяжелый развод свел звезду украинского футбола с его любовью: почему счастливый брак Шовковского начинался со скандалов, разборок и судов

В начале января 50-летний юбилей отметил легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский. Очень трогательно нынешнего наставника столичного клуба поздравила его любимая Марина, ставшая третьей женой голкипера и тренера. Она поблагодарила Александра за общие приключения и настоящее счастье, назвав его своим сердцем и душой.

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А OBOZ.UA решил вспомнить историю любви одного из величайших футболистов в истории Украины и его второй половинки, которая начиналась с громких скандалов и тяжелых разводов.

Об отношениях Александра Шовковского и Марины Кутеповой заговорили летом 2015-го после того, как в конце весны стало известно, что вратарь "Динамо" подал на развод со своей второй женой дизайнером Ольгой Аленовой.

Из-за того, что ни Александр, ни Марина не комментировали новые отношения и не рассказывали, как они начались, историю составляли журналисты, которые опирались на слова собственных источников и фразы покинутых и, соответственно, обиженных вторых половинок.

Так, известный футболист до этого 10 лет состоял в браке со светской львицей и дизайнером Ольгой Аленовой, которая была старше Шовковского на восемь лет. Пара воспитывала общую дочь Александру. Также у голкипера есть взрослый сын Владислав от первого брака с журналисткой Властой Фирсовой.

Для Марины брак с Шовковским стал вторым, ведь до этого она была замужем за российским бизнесменом Сергеем Евланчиком, который перебрался в Украину из Владивостока в конце 90-х. От тех отношений у Кутеповой сын Никита, которому в 2024-м исполнилось 16, и 18-летняя дочь Жасмин.

Обиженный Евланчик, который втайне от Марины забрал на тот момент маленьких детей, не позволял ей видеться с ними. По словам Кутеповой, мужчина угрожал вывезти их на родину в РФ, а также начал рассказывать, что у жены уже два года серьезные отношения с лидером "Динамо", делая из нее виновную в развале брака.

Аленова долго молчала, не комментируя развод, но потом не выдержала и тоже вышла в СМИ. Слова одиозного бизнесмена о длительном романе Марины и своего мужа не подтвердили, но обвинили женщину в преследовании Шовковского.

"Кутепова была одержима Александром в его новом образе одного из самых стильных и известных мужчин страны. Она долго добивалась его расположения, загоняла как дичь в ловушку. То предлагала бизнес-проекты, то дарила ножи...", - отмечала Аленова.

По словам разных информаторов СМИ, Шовковский и Кутепова были знакомы давно. Кто-то говорил, что со времен первого брака футболиста со Властою Шовковской. А некоторые утверждали, что еще длиннее. Мол, Марина и Александр знакомы со школьных времен, в юности даже встречались. А после расставания девушка якобы во зло вратарю вышла замуж, он же тогда женился на телеведущей, которая родила ему сына Владислава.

"Странно, но много лет спустя Александр случайно встретил Марину, и их общение возобновилось. В окружении футболиста говорят, что Александр называет Марину "любовью всей его жизни" и считает, что в 40 лет он может позволить себе жить с тем, с кем хочет - цитировал свой источник один из украинских таблоидов.

Всегда спокойный, сдержанный и совсем не откровенный с прессой Шовковский прокомментировал свой развод лишь раз в социальных сетях: "Нет ничего более постоянного, чем временное! К чему я это? С первых чисел марта мы с Ольгой Аленовой проживаем отдельно, ведя отдельную жизнь! в том же месяце я подал иск на развод.

"Нет смысла строить общее будущее, не имея общего видения картины в целом! Нет смысла быть вместе, имея разные представления о нем! Нет смысла играть, улыбаясь на камеру и тут же, при выключении ее, снова заниматься каждый своими делами! Есть смысл не выносить ссоры из дома хотя бы ради ребенка, поэтому не ждите от меня никаких комментариев! Есть право каждого строить свою жизнь так, как хочется! Живите в гармонии с собой и с окружающим миром! Будьте счастливы!", - написал футболист.

Когда же в 2015 году Кутепова была готова выйти в СМИ, она рассказала, что Шовковский никогда не был причиной ее развода, который длится уже два года. А семья распалась из-за отношений Евланчика на стороне, а когда он начал приводить женщин в компанию, где отдыхала Марина с их двумя маленькими детьми, она поняла, что этот брак не спасти.

"Причиной моего развода Саша никогда не являлся и никогда не становился", – отметила она в одном из интервью.

Также Кутепова подтвердила, что с Шовковским они познакомились не в 2015 году, а раньше. Однако сначала просто дружили, имея семьи: "Мы знакомы с Александром давно. Мы очень долго дружили, он знал, что происходит в моей семье. Он меня очень долго поддерживал. Просто по-дружески".

По словам бизнеследи, объединили их с голкипером схожие ситуации – тяжелые процессы развода. Именно поэтому Марина называла Александра "товарищем по несчастью". Суды после развода и у Шовковского, и Кутеповой продолжались не один год из-за опеки над детьми и раздела имущества и бизнеса, которого хватало в обоих парах.

В 2016 году суд принял сторону Марины, остался детей с мамой, а в 2017-м она с Евланчиком подписали мировое соглашение. А Аленова судилась по имуществу с бывшим мужем до 2018 года.

Но все эти скандалы и разборки не помешали счастливым отношениям тренера "Динамо" и его избранницы, которой он не устает признаваться в любви. И Марина отвечает тем самым, очень щемяще поздравив Шовковского с 50-летием.

"Сегодня я хочу сказать тебе большое спасибо за все, что ты делаешь для меня и для нашей семьи. За твою любовь, за счастье, которое ты даруешь мне каждый день, за невероятные утренние моменты рядом с тобой и за теплые объятия каждую ночь. Ты делаешь мое жизнь наполнена и осмыслена. Спасибо, что балуешь меня, заботишься, понимаешь с полуслова и всегда находишь способ поддержать", – написала Марина в Instagram.

"Спасибо за наши общие приключения, которые остаются яркими воспоминаниями, и за те минуты тишины, когда мы просто рядом друг с другом — в этом тоже настоящее счастье. Ты мое сердце, моя душа, мое все. Я счастлива, что именно ты идешь рядом со мной в жизни. Я мечтаю, чтобы впереди нас ждала долгая, счастливая общая дорога, вплоть до нашей золотой свадьбы", – призналась любимая тренера.

Сегодня Кутепова занимается ювелирным бизнесом и управляет брендом SaSho, который они начали с Александром в 2017 году.

Также у пара есть еще один бизнес – тир "Тактика", который они открыли еще в 2016 году на левом берегу столицы, а также магазин оружия и тактического снаряжения. А в марте 2023 года у них появился второй тир и еще один магазин на правом. на берегу Киева.

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