'Тут из подворотни: 'Слава Украине!' Чемпион России рассказал, что делают с русскими в Германии

Трехкратный чемпион России по футболу в составе "Зенита" Андрей Лунев вспомнил о своем выступлении за немецкий "Байер" с 2021 по 2023 год. Рассказывая о Германии, 32-летний экс-голкипер сборной РФ признался, что после начала полносмаштабного вторжения у него случались неприятные инциденты.

Лунев приехал в Леверкузен на своей машине с российскими номерами, что сразу сказалось на отношении к нему.

"В городе бывали случаи, на дороге бывали случаи, когда только все начиналось. Прямо эксцессов не было, такие провокации, фразы, жесты были. Еду, мне фак показывают. Один раз стояли в пробке, там был большой рейсовый автобус, водитель немец высунулся... С козлиной бородкой, с кольцами в носу, в ухе, какой-то неформал. И вот он руками махал, визжал. Была мысль остановиться и спросить, чего он хочет вообще", – заявил Лунев в эфире Youtube-канала "22 дурака".

В тоже время Лунев считает, что русских особо никто не трогает в Германии.

"Ну, один раз еще было, там украинка шла. А, нет, два раза было. Заехал в аптеку, ставлю машину, выхожу – и там из двора, из подворотни: "Слава Украине!" Мне по барабану, пускай кричат. Я к этому спокойно отношусь. У нас было общение, дети играли с русскоговорящими, которые были из Украины, из Таджикистана, из Казахстана. Не обращал внимание на провокации подобного рода, тем более от незнакомых людей, – сказал вратарь москвич, выступающий сейчас за азербайджанский "Карабах".

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