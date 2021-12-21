Турецкий футболист забил фантастический гол от своих ворот, заставив завопить комментатора. Видео

Нападающий турецкого "Ванспора" Хамза Кючюккейлю отметился фантастическим ударом в матче второго дивизиона чемпионата страны против "Инегольспора". На 58-й минуте 25-летний уроженец Невшехира увидел, что голкипер команды соперника далеко вышел из ворот, и решился на сверхдальний удар.

После розыгрыша углового с мячом оказался Кючюккейлю.

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Он сделал несколько шагов и мощнейшим выстрелом пустил кожаную сферу через все поле четко в ворота.

Рефери видел момент удара, но ничего не смог сделать.

Даже оператор не смог угнаться за снарядом, лишь словив его в кадр, когда тот опускался в сетку. Не удалось сдержать своего восторга и комментатору матча.

Журналист настолько восхитился голом, что несколько секунд истошно вопил в микрофон.

Hamza Kucukkoylu, słynny turecki futbolista amerykański, w wolnych chwilach pilkarz 2-ligowego Vansporu.

pic.twitter.com/3DB1DnFjpi — Filip Cieśliński (@FilipCieslinski) December 20, 2021

В соцсетях отметили, что в этом шедевре Хамзе скорее всего помог сильный попутный ветер, который в тот день дул на стадионе.

Встреча завершилась со счетом 3:1, при том Хамза отметился дублем. Он открыл счет на 51-й минуте. В турнирной таблице "Ванспор" с 29 очками занимает 10-е место. "Инегольспор" идет 12-м (24 пункта).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вратарь сборной Украины по футзалу Александр Сухов отметился феноменальным ударом в товарищеском матче против команды Азербайджана.