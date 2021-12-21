Голкипер сборной Украины забил шедевральный гол ударом от своих ворот. Видео

Вратарь сборной Украины по футзалу Александр Сухов отметился феноменальным ударом в товарищеском матче против команды Азербайджана. 24-летний голкипер, на клубном уровне защищающий цвета киевского ХИТа, отметился под занавес основного времени.

При счете 4:1 азербайджанский тренер решил заменить своего вратаря на полевого игрока. В атаке сборная Азербаджана не смогла забить, мяч перехватил Сухов и в падении выбил круглый снаряд в сторону ворот соперника. Кожаная сфера перелетела через всю площадку и попала четко в рамку.

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Поединок завершился со счетом 5:1.

"У каждого футзального голкипера есть мысли о карьере форварда. Точный удар от ворот - и вынимай", – говорится под видео в аккаунте Instagram Украинской ассоциации футбола.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля. Наши соотечественники попали в группу А.

Вместе с "желто-синими" за выход в плей-офф сразятся Нидерланды (хозяйка), Сербия и Португалия.

Первый матч сборная Украины проведет 19 января против хозяев первенства.