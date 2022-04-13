'Тупая и трусливая масса': экс-футболист 'Динамо' жестко высказался о россиянах

Бывший футболист киевского "Динамо" Дмитрий Михайленко назвал войну РФ в Украине настоящим зверством, ответственность за которое несут все россияне. Жители страны-агрессора превратились в общество настоящих трусов с президентом-преступником во главе.

Об этом сам экс-игрок "бело-синих" в интервью каналам "Футбол 1/2/3". Он выразил мнение о том, что гражданам Российской Федерации нет никакого оправдания.

"Все, что сейчас происходит в Украине – это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин должен и несет ответственность в этих преступлениях. Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент является преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории. Им нет никакого оправдания", – сказал Михайленко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля в Варшаве "Динамо" провело свой первый матч европейского турне. Команда Мирчи Луческу обыграла в Польше местную "Легию" – 1:3. После игры словенский полузащитник Беньямин Вербич не смог сдержать слез, когда трибуны начали скандировать "Украина! Украина!"