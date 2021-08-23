Цыганков побил достижение Леоненко в "Динамо"

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков, забив гол с пенальти в ворота "Десны" в 5-м туре чемпионата Украины по футболу, вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров киевской команды в Премьер-лиге. В активе 23-летнего игрока сборной Украины 62 забитых мяча в 130 поединках.

По этому показателю Цыганков обошел своего тезку – Виктора Леоненко, который с 1992 по 1997 года отметился 61-м голом в 98 матчах.

Цыганков забивал в ворота 17 команд. Чаще других "страдал" от ударов полузащитника "Мариуполь" (9 раз). По 7 голов было забито "Заре", "Десне" и "Карпатам".

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Лидирует в списке по прежнему Сергей Ребров. Нынешний наставник арабского "Аль-Айна" наколотил 61 гол, с 1993-го по 2008-й сыграв в 98 поединках за "бело-синих" .

Вторую строчку занимает Андрей Ярмоленко. В его активе 99 точных ударах в 228 матчах. Футболист "Вест Хэма" блистал с 2008 года по 2018-й. Третье место у Максима Шацких: 97 голов в 242 играх за "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная встреча 5-го тура УПЛ между "Динамо" и "Десной" завершилась со счетом 4:0. Кроме Виктора точным ударами отметились Буяльский и Завийский, забивший автогол.