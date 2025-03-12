Трубин вылетает из Лиги чемпионов. Тактический обзор матча 'Барселона' – 'Бенфика'

Несмотря на поражение в первом матче плей-офф, "Бенфика" имела достаточно возможностей для борьбы за Лигу чемпионов. С голом Отаменди эти шансы оставались, пока за дело не взялись Рафинья и Ямаль. "Барселона" на классе переехала португальцев и отправилась в четвертьфинал. OBOZ.UA рассказывает, что пошло не столько второй матч подряд.

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Первый тайм. Три разрушительных удара по надеждам

Первые мгновения матча попытались намекнуть, что скучно не будет. "Бенфика" несколькими контратаками показала, что ее рано еще списывать со счетов, несмотря на тотальное отсутствие реализации неделю назад в Лиссабоне. "Барселона" дома хотела сделать все, чтобы с помощью родных стен превратить матч в победный. Не повлияла на это даже отсутствие Кубарси, выходила основа. Эмоциональным взрывом стала перестрелка: фантастический сольный проход Ямаля с передачей на Рафинью, а затем появление Отаменди под отскок. Два красивых гола с точки зрения выбора позиции голеадоров и проблем защиты именно здесь и сейчас.

С этого момента ставка на медленную разведку отошла у обеих команд. Португальцы лишили мяча Левандовского и Педри, поэтому акцентированы были передачи "Барселоны" на правый фланг. Их стало еще больше, когда Ямаль отдал этот ассист. От молодого вингера потребовали действий – и он их сделал уже через 15 минут, забив еще один фантастический гол. Важность испанца растет с каждым матчем и он снова доказывает свое техническое совершенство.

Первый тайм некоторое время показывал динамичность и обилие с обеих сторон. Бенфика сделала выводы в атаке и лучше комбинировала в последней трети; особое внимание было уделено левому флангу, где постоянно запускали Шельдерупа. Чем ближе был свисток на перерыв, тем больше действий было в зоне угрозы. Вот только собранность не распространялась на защиту в какой-либо фазе. Подопечные Флика использовали дыры в последней линии, потому что центр поля позволял мячу быстро доходить от Щенсного до нападающих.

А под конец тайма Рафинья вколотил третий акцент в превосходство каталонцев – роскошный обводной удар низом. За первые 45 минут игры нет претензий к Трубину: голкипер несколько раз спасал свои владения, впрочем в голевых моментах ничем не мог помочь. Офсайда ни в одном из ударов не нашли, тогда как собственные ловушки против Павлидиса работали отлично. На перерыв команды ушли при полной доминации хозяев.

Второй тайм. Тренировочный спарринг для обоих

Во втором тайме "Бенфика" наконец-то попыталась добавить в атаке, а не надеялась только на стандарты. Отмененный гол Павлидиса - доказательство крепкого разговора в раздевалке; 3:1 на табло активно намекали, что отсиживаться больше нельзя. Похоже, что коуч показал своим футболистам статистику: кроме логичного преимущества "Барселоны" по всем показателям, там был ужасный показатель лишь 1 удара по воротам - это то, чему в Лиге чемпионов не место.

Но на этом страсть завершилась: блау-гранас провели очередную контратаку, где для них было достаточно места для приема и достаточно места для выхода на выгодные позиции прострела. Теперь привлекали не только Ямаля, Рафинья тоже выполнял передачи в штрафную. Ни высокий, ни низкий блок не сдерживали хозяев – кроссы и забросы за спину делали свою работу. Причем, никто не открывался умышленно: те же де Йонг или Ольмо получали мяч под давлением и корпусом боролись за свою позицию. Инициативы со стороны "Барсы" не было совсем: при комфортном счете она еще несколько раз попыталась угрожать чужим воротам и после промахов 20 минут просто набивала количество передач.

В этом матче нас больше всего интересовал Трубин – и к украинцу нет претензий. Все, что можно было сделать, голкипер сделал. 3 сейва при 6 ударах в створ. Комплексная ошибка защиты португальцев, с медленной и неуверенной игрой от каждого защитника, стала ключевой, каталонцы забили дважды из-за пределов штрафной. Что-то могли продемонстрировать Отаменди, Флорентино и Шельдеруп, но тренер дал время поиграть только для капитана. Вспоминаются 60 минут из первого матча, когда команда была в большинстве и никак не использовала количественное преимущество. На эту игру "Бенфика" вроде бы настроилась, но морально осталась в домашнем поединке.

3:1 - "Бенфика" проигрывает второй поединок и вылетает из Лиги чемпионов, пропустив суммарно 4 мяча. За 180 минут действительно острые моменты можно пересчитать по пальцам одной руки, тогда как "Барселона" сильно простила команду Лаге, не уничтожив ее на собственной арене. Каталонцы остаются фаворитом ЛЧ и дальше встретятся с победителем пары "Лилль" - "Боруссия".