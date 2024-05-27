Триумф Довбика, отчаяние Зинченко, итальянская драма: чем запомнились украинские футболисты в Европе

Вчера завершились все сезоны топовых лиг Европы. И там сразу одиннадцать наших футболистов выдали принципиально разные и насыщенные перфомансы. Среди достижений – все они появлялись на поле и сыграли далеко не последнюю роль в каждом из клубов. Обо всех взлетах, падениях, триумфах и достижениях рассказывает OBOZ.UA.

В Испании – и победы, и трофеи

Каталонские украинцы ярко закрыли сезон - показали, кто является движущей силой "Жироны". Команда после первого круга и феерического лидерства, потеряла весь свой азарт, подпустила "Реал" и извечные гранды Испании проскочили вперед. В последние несколько месяцев жиронцы соревновались с "Барселоной" за серебро. В итоге, одни каталонцы забирают первую в истории бронзу, другие - выходят на второе место и остаются без тренера.

А двое украинцев показали характер. На свой первый год в Испании Довбику покорилось несколько достижений: лучший бомбардир турнира (24 гола), один из самых заигранных футболистов лиги, бесспорный лидер команды. Он еще и среди лучших дебютантов Ла Лиги – по показателю результативных действий набрал 24+8, только Роналду был лучшим в первом выходе за "Реал". Наш нападающий опередил таких футболистов, как Луис Суарес, Роберт Левандовский, Гарет Бэйл и Радамель Фалькао. А еще у Довбика голы в ворота "Барселоны" и "Атлетико", несколько дублей и два хет-трика в ворота "Севильи" и "Гранады". Словом, дебют как для мемуаров.

Цыганкову трижды досаждали травмы, но его второй год в "Жироне" лучше предыдущего. 8 голов и 7 ассистов - это почти вдвое больше, чем в первый год. Качество вылилось во все сыгранные матчи Ла Лиги, когда полузащитник не был в лазарете. А еще сколько раз срабатывала связка Цыганков-Довбык с асистами друг другу! Если Артем был яркой персоной, то Виктор – трудолюбивый рабочий. А еще оба на мажорной ноте закрыли сезон перфомансом против "Гранады".

Невероятный сезон провел Лунин – свой шанс он ждал аж 4 года! И все для того, чтобы в соцсетях и мыслях фанатов "Реала" крепко потеснить Куртуа, а феноменальные выступления лишили работы даже Кепу, срочно приобретенного на замену бельгийцу. Андрей записал на свой счет 21 матч, из которых десяток – на ноль. Наш голкипер помог мадридцам догнать "Жирону", закрепиться на верхушке таблицы и завоевал личное чемпионство в Ла Лиге. Также с Луниным команда взяла Суперкубок. Да, обычный Кубок был проигран, но есть не менее крутое воспоминание о сезоне в ЛЧ. Бонус от испанского сезона – место в воротах сборной Украины в решающих матчах отбора на Евро.

Остается очень сложный личный вопрос – идти или нет? С одной стороны, есть Ла Лига, которую "Реал" выиграл в значительной степени с участием именно украинца. Есть финал Лиги Чемпионов, в который мадридцы вышли именно благодаря Лунину и его головокружительным выступлениям (особенно против "Лейпцига" и "Манчестер Сити"). Однако Куртуа восстановился и уже потеснил Андрея из ворот, еще и Серлот своим покером добавил сомнений (хотя в тех голах больше вопросов к центрбекам сливочных). Лунину теперь нужно много думать, ведь до финала ЛЧ еще несколько дней, но каждый день наша надежда увидеть украинца в воротах все меньше. Забрать голкипера хотят "Юве", "Бавария", "МЮ" – теперь все зависит исключительно от самого футболиста.

Еще в Испании играет Яремчук, также дебютант Ла Лиги. Невероятно то, что Роман провел аж 25 матчей за "Валенсию", но забил там лишь три гола. Этому несколько объяснений: статус ротации, несколько травм в год, чаще выход на замену. Роман всего дважды не появлялся на поле в этом сезоне, тренер всегда находил возможность бросить его в бой. Но конкуренция впереди проиграна – стабильнее и лучше выступает Дуро. С украинцем в составе команда финишировала 9-й, давно оставив попытки сразиться хотя бы за ЛК. Мы запомним Яремчука голом в ворота "Реала". Запомнит ли нападающего сама "Валенсия" - вопрос открытый, слишком много времени для адаптации. Оставят ли летучие мыши игрока на очень прихотливой позиции?

Английский триллер на 5 клубов

В Английской Премьер-лиге играет пять украинцев и каждый пережил собственную драму. Зинченко уверенно шел к чемпионству с "Арсеналом", но канониры потеряли веру и своими же руками позволили "Манчестер Сити" выиграть АПЛ; сам Александр выпал из основы и летом должен доказать Артете, что снова достоин старта. Еще в грандах есть Мудрик – первый сезон в лучшей лиге мира получился таким несбалансированным, что среди фанатов Михаил прыгал от статуса игрока года до худшего приобретения в истории каждый раз, когда выходил на поле. Хотя стоит отметить, что у него за три десятка матчей 5 голов, больше украинца забили лишь 3 игрока "Челси".

В подвале соревнований было жарче. Там Забарный хоть и не установил рекорд выступлений за АПЛ среди всех клубов, забрал награду "Лучшего игрока" в составе "Борнмута". Заставил поволноваться Миколенко: мощные выступления за "Эвертон" едва помогли команде остаться в АПЛ. Так же Ярмолюк в "Брентфорде": этот клуб вообще решил проигрывать всем, кто сильнее "Лутона" и падение остановил лишь финиш сезона. Детальнее о достижениях наших в Англии мы писали здесь. Следует отметить – именно в АПЛ они самые масштабные.

Итальянский разнобой

Эффектное завершение тура выдал "Эмполи": находясь в шаге от вылета, команда смогла на собственном поле переиграть "Рому" и остаться в элите, заполучив лишь одно очко преимущества над "Фрозиноне"! Коваленко остался в последнем матче на замене. Вообще его выступления не впечатляют: на 4-й сезон у Серии А и дебютный за "Эмполи", он лишь 4 раза выходил из старта, не провел на поле ни одного матча на 100% и забил только однажды. В свои 28, если полузащитник хочет прогрессировать, нужно менять команду уже сейчас. Но мы уж точно не забудем тот гол в ворота "Наполи": хоть и единственный за сезон, зато какой!

Малиновский был более успешен в "Дженоа": провел 28 игр, большинство – со старта. Выход в Серию А грифоны закрепили 11-м местом в таблице, а сам игрок конвертировал полторы тысячи минут на поле в 4 гола и ассист. Есть все шансы, что команда нашла хорошего футболиста для центра, и украинец останется в Италии. Сам Малиновский прокомментировал этот период как "сделал все, чтобы вернуться в сборную". Если голов такого типа, как в ворота "Болоньи", будет больше – Руслан заслуживает старта. По крайней мере, в товарняке с немцами.

Французско-германское затишье

А вот сразу два чемпионата не знают об украинских футболистах. Был разве что предатель ордец, который с "Бохумом" почти вылетел из Бундеслиги. Здесь нужно отдельно поговорить о ситуации, ведь у немцев есть плей-офф на вылет - два матча за квалификацию. Соперником выпала третья команда Второй Бундеслиги "Фортуна", которая в первом матче разнесла соперника 3:0. Говорят, что отразилось на этом отсутствие основного голкипера "Бохума". На второй в дюссельдорфцах никто не сомневается, да и возвращение "Фортуны" в немецкую элиту куда приятнее, чем недоукраинец ордец в одной из топовых лиг Европы.

Во Франции есть несколько украинцев, все вне элиты. Ближе к Лиге 1 находится Даниил Игнатенко, выступающий за "Бордо". Его команда все время была у зоны квалификации из Лиги 2, чтобы в плей-офф побороться за выход в элиту. Однако неудачная серия, замиксованная победами и поражениями, оставила их на 12-м месте. По меркам таблицы это очень далеко, ниже середины. Но по очкам это отставание всего на 9 очков от "Парижа", заскочившего в квалификацию. Сам Игнатенко на третий сезон в клубе остается основным игроком: 30 матчей, гол и ассист. Все остальные играют очень далеко в глубь дивизионов Франции.