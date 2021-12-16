Тренер Ярмоленко в 'Вест Хэме' отметился антирекордом в дерби с 'Арсеналом'. Видео

Юбилей с неприятным осадком отметил в среду, 15 декабря, главный тренер английского "Вест Хэма" Дэвид Мойес. 58-летний шотландский специалист провел 600-й матч во главе клуба английской Премьер-лиги, но его подопечные уступили в лондонском дерби "Арсеналу" (0:2).

Этот матч стал 18-м для Мойеса, в котором его команды не могут обыграть "канониров" на выезде. Это абсолютный антирекорд среди тренеров АПЛ за все времена: ничья серия без побед на чужих полях в противостоянии с каким-либо соперником не длится так долго, сообщил статистический ресурс OptaJoe.

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Ранее Мойес тренировал "Сандерленд", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Больше Дэвида матчей в АПЛ в качестве тренеров провели знаменитые Арсен Венгер (828), Алекс Фергюсон (810) и Харри Реднапп (642).

Смотрите обзор встречи на стадионе "Эмирейтс".

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко на поле 15 декабря не появлялся. Его команда опустилась на пятое место чемпионата Англии, пропустив на четвертую позицию "Арсенал".

Следующий матч "Вест Хэм" сыграет в субботу, 18 декабря, дома против аутсайдеров из "Норвича".

Как сообщил OBOZREVATEL, названа сумма отступных за Миколенко при трансфере в "Эвертон".

В то же время исторический эксперимент провели в Кубке Италии.