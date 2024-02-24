Отец главного тренера сборной Германии покончил с собой после работы в разведке

Главный тренер сборной Германии по футболу Юлиан Нагельсманн дал откровенное интервью, где впервые рассказал о своей семье и трагедии, которая случилась 16 лет назад. По словам 36-летнего специалиста, его отец работал в немецкой разведке и покончил жизнь самоубийством.

Все случилось, когда Нагельсманн-младший находился на тренерских курсах. Большую часть своей юности он верил, что Эрвин Нагельсманн просто служил в армии. Уже будучи подростком Юлиан узнал, что отец является оперативником федеральной разведывательной службы Германии.

"Я даже не знаю точно, что он делал. Мне было 15 или 16 лет [когда он мне рассказал о работе]. Часто говорил об этом во время моих поездок из Ландсберга, где мы жили, в Мюнхен. Он раскрывал очень маленький процент информации. Ему не разрешалось говорить о своей работе. По этой же причине он часто признавался, что для него это слишком. Отец не делился своими переживаниями и проблемами, связанными с работой. В конце концов, это оказало на него невыносимую нагрузку", — сказал Нагельсманн в интервью Der Spiegel, которое цитирует The Guardian.

Юлиану было очень тяжело принять случившееся.

"Мой отец не оставил предсмертной записки, никаких объяснений не было. Но то, как он покончил с собой, дало понять, что его решение было для него абсолютно ясным. Семье было очень дерьмово, но мне помогло справиться осознание того, что он действительно хотел умереть, и дело было не в крике о помощи или сигнале. Я думаю, что я должен уважать такое решение", – добавил Нагельсманн

Юлиан вспоминает, что его отец изначально был веселым человеком.

"Он шутил и всегда смеялся, любил проводить время с друзьями, играть на гитаре и петь. Я думаю, что причиной трагедии стало сочетание его рабочей нагрузки и его общего состояния. К концу жизни он уже изменился: было заметно давление карьеры", – подытожил главный тренер немецкой национальной команды.

В марте прошлого года Нагельсманн был уволен из "Баварии" после почти двух лет работы на "Альянц Арене". За это время мюнхенцы провели 84 матча, победив в 60 из них. Еще 14 поединков завершилось в ничью.

Сборная Германии под руководством Нагельсманна успела сыграть 4 игры: 1 победа и 2 поражения.

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