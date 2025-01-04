Тренер футбольного клуба "Факел" из Ленинградской области Владимир Федоров был ликвидирован Вооруженными силами Украины. 35-летний специалист после начала полномасштабного вторжения присоединился к оккупационной российской армии и погиб в зоне так называемой "специальной операции".

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Федоров с 2016 года трудился в клубе, воспитывая молодых футболистов. Несмотря на работу с детьми и статус наставника, он оказался в числе тех, кто поддержал участие в боевых действиях против соседнего государства.

Федерация футбола Киришского района, тренерский состав и волонтеры выразили соболезнования родным и коллегам погибшего, называя его "героем". Похоронили оккупанта 30 декабря в Волгоградской области.

В комментариях местные жители сокрушаются, что погиб такой "прекрасный человек", при этом ни слова не упоминая о причинах войны и ради чего случилась эта смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший футболист сборных России U-18 и U-20 Тимур Осмоловский был ликвидирован на войне с Украиной. Прилет дрона Вооруженных сил Украины стало последним, что увидел 24-летний экс-спортсмен.

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