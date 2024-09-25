Тренер 'Лацио' намекнул, что сыграет вторым составом в матче с 'Динамо'

Главный тренер римского "Лацио" Марко Барони анонсировал серьезные кадровые изменения в составе в стартовом матче Лиги Европы с киевским "Динамо". По словам наставника "орлов", он предоставит шанс тем футболистам, которые получают мало игровой практики в чемпионате Италии.

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Об этом Барони заявил во время пресс-конференции в Гамбурге, пишет издание Carriere dello Sport. Итальянский специалист при этом подчеркнул, что ожидает от своих подопечных полной самоотдачи на поле, а сам турнир Лиги Европы в его новом формате назвал захватывающим.

"Лига Европы – это возможность для тех, кто играл меньше, но я ожидаю от игроков выступления определенного типа. Предстоит много игр, все игроки должны быть задействованы. Некоторые ребята хорошо тренировались, и у них будет возможность. Команда мало пропускает, однако нужно быть более агрессивными в атаке. Быть у ворот соперника такими же стабильными, как и у своих. Новый формат еврокубков считаю интересным. Мы встретимся с соперником, игравшим в квалификации Лиги чемпионов", – сказал Барони.

Отметим, что поединок украинцев и итальянцев состоится в среду, 25 сентября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Лацио". Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на протесты фанатов немецкого "Гамбурга", которые раскритиковали свой клуб за аренду украинцам клубного стадиона.

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