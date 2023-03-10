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Тренер "Челси" назвал главную проблему Мудрика в Англии

Александр Чеканов
Футбол
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Тренер 'Челси' назвал главную проблему Мудрика в Англии

Главный тренер лондонского "Чеклси" Грэм Поттер назвал вероятным участие украинца Михаила Мудрика в ближайшем матче Премьер-лиги с "Лестером". 47-летний специалист отметил, что наш соотечественник столкнулся с трудностями в новом клубе из-за того, что находился не в игровом тонусе из-за зимнего перерыва в украинском футболе.

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Об этом Поттер заявил на пресс-конференции перед игрой с "лисами", информирует официальный сайт "Челси". Наставник "аристократов" также сообщил, что один из конкурентов Мудрика Рахим Стерлинг после поединка Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" испытывает проблемы со здоровьем.

Тренер ''Челси'' назвал главную проблему Мудрика в Англии
Мудрик

"Михаил, безусловно, входит в ротацию. Он игрок, в которого мы очень верим, он адаптируется к новой ситуации. Когда он приехал, он находился в состоянии начала подготовки ко второй части сезона, поэтому просто прийти и попасть в Премьер-лигу не так-то просто. Но день за днем и неделя за неделей он становится все сильнее и сильнее, так что с "Лестером" он будет в составе, и есть шанс, что он сможет сыграть", – сказал Поттер.

Тренер ''Челси'' назвал главную проблему Мудрика в Англии

Напомним, "Челси" обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мудрик при этом весь матч просидел на скамейке запасных.

Тренер ''Челси'' назвал главную проблему Мудрика в Англии

Как сообщал OBOZREVATEL, после одной из неудачных матчей за "Челси" Михаил Мудрик психанул и устроил подставу болельщикам в социальных сетях.

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