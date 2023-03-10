Тренер ''Челси'' назвал главную проблему Мудрика в Англии

Главный тренер лондонского "Чеклси" Грэм Поттер назвал вероятным участие украинца Михаила Мудрика в ближайшем матче Премьер-лиги с "Лестером". 47-летний специалист отметил, что наш соотечественник столкнулся с трудностями в новом клубе из-за того, что находился не в игровом тонусе из-за зимнего перерыва в украинском футболе.

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Об этом Поттер заявил на пресс-конференции перед игрой с "лисами", информирует официальный сайт "Челси". Наставник "аристократов" также сообщил, что один из конкурентов Мудрика Рахим Стерлинг после поединка Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" испытывает проблемы со здоровьем.

"Михаил, безусловно, входит в ротацию. Он игрок, в которого мы очень верим, он адаптируется к новой ситуации. Когда он приехал, он находился в состоянии начала подготовки ко второй части сезона, поэтому просто прийти и попасть в Премьер-лигу не так-то просто. Но день за днем и неделя за неделей он становится все сильнее и сильнее, так что с "Лестером" он будет в составе, и есть шанс, что он сможет сыграть", – сказал Поттер.

Напомним, "Челси" обыграл "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мудрик при этом весь матч просидел на скамейке запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, после одной из неудачных матчей за "Челси" Михаил Мудрик психанул и устроил подставу болельщикам в социальных сетях.

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