Тренер Боснии и Герцеговины высказался о матче с Украиной в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев в поединке отбора ЧМ-2022 против Украины сможет рассчитывать на более широкий выбор футболистов, чем в матче с Казахстаном. Болгарский специалист напомнил, что шестерым его подопечным просто не открыли визы для участия в матче в Нур-Султане 9 октября.

Об этом Петев заявил на пресс-конференции во Львове передает корреспондент OBOZREVATEL. "У команды также была хорошая подготовка. Мы рассчитываем на хорошую игру и возможность получить одно или три очка", – сказал наставник боснийцев.

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Он добавил, что в его команде сейчас хорошая атмосфера. "Мне приятно, что есть гармония в отношениях. Один за всех и все за одного. Но мы можем играть и качественнее, и лучше, а также исправлять ошибки, которые мы до этого допускали", – подчеркнул Петев.

Он также отказался сравнивать игру сборной Украины при Андрее Шевченко и Александре Петракове. "Это некорректно с моей стороны сравнивать этих специалистов. Но я хотел сказать, что Андрей Шевченко проделал невероятную работу. Создал крепкую команду, с которой вышел на чемпионат Европы. И все это не случайность. Что касается нынешнего тренера, то знаю, что он готовил молодежную сборную и с отличным результатом. Они стали чемпионатами мира", – подытожил болгарин.

Напомним, игра Украина – Босния и Герцеговина состоится во вторник, 12 октября, во Львове. Начало встречи – в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла первую победу под руководством Александра Петракова, обыграв финнов. В свою очередь боснийцы перед выездом во Львов победили казахов. Капитан наших соперников Эдин Джеко оценил отставку Шевченко из украинской команды.