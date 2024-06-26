Тренд или понты? Зачем футболисты сборной Украины играют в рваной форме на Евро-2024 и как это поможет с Бельгией

Гол Яремчука не только стал одним из самых красивых во втором туре Евро, он еще привлек немало внимания к стилю одежды. У нашего нападающего заметили разорванные гетры – и произошло это не в игровом эпизоде. Это специальное действие, на которое Роман пошел сознательно. И как оказалось – не только он. OBOZ.UA разбирался в деталях этого новшества и рассказывает все, что о нем известно.

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Зачем гетры в футболе?

Начнем с того, что гетры давно являются частью официальной экипировки футболиста. Их существует множество вариантов, а производством занимаются и маленькие фирмы, и гиганты индустрии спортивной одежды.

Классические гетры – высокие, доходят почти до колена. Они могут различаться по толщине – толщи позволяют играть зимой или при низких температурах. Сверху они сделаны тугими, чтобы не скручивались или не сползали во время бега. Еще профессиональные гетры способны впитывать пот и препятствовать его накоплению в бутсах.

Фиксация щитков – еще одна причина их использования, иначе сложно закрепить их так, чтобы удар по ноге оставлял защитную конструкцию на месте. А если играть без гетр, то даже случайное прикосновение ноги другого футболиста может сбить ремень или пояс. Гетры же помогают зафиксировать щитки в нужном месте (при этом их нужно полностью скрыть). Словом, гетры сделаны так, чтобы быть анатомически удобными, защищать и не ущемлять физические качества ног человека.

Яремчук – украинский пример трендовости

После матча со Словакией внимание фанатов привлекла не только роскошная комбинация (когда даже Ребров был в шоке от заброса Шапаренко) и индивидуально крутой гол Яремчука. Многие увидели его разорванные гетры. Сначала показалось, что это игровое повреждение, но нет – это было умышленное разрезание на обеих ногах сразу. Вероятно, именно выступления в Ла Лиге натолкнули его на такие маневры с гетрами и дальше мы объясним почему. Каждый раз во время Евро мы узнаем что-нибудь новое об экипировке именно через сборную Украины. Такой же информационный взрыв вызвал когда-то "бюстгальтер" Довбика, пока фанаты не узнали, что это специальный трекер. Теперь есть повод заинтересоваться и спортивной экипировкой.

Мудрик такой фишкой играл еще во времена "Шахтера" - с переходом к "Челси" привычка осталась, хотя иногда Михаил выходит на поле и в целых гетрах. В национальной сборной пока мы не видели никого, кроме Яремчука, кто бы разрезал гетры. Так же в "стандартной" экипировке выступал и Михаил против Словакии.

Мода на разрезы циклическая

Такому варианту гетр не один год, но современным их популяризатором неофициально считают Беллингема. Именно он из самых известных футболистов засветился с разрезанными гетрами. Относительно Джуда даже в регламент Ла Лиги заглядывали, ведь там есть специальный пункт, запрещающий играть в поврежденной одежде и это касается экипировки в целом, а не только футболки. Только уже много лет никто тщательно не проверяет на состояние гетров. Просто сам игрок настолько популярен, что привлек к этому пункту внимание. Хотя футболисты в Испании (да и не только) давно модернизировали собственную одежду – в большинстве гетры выступают будто щитки, а в бутсах их нет; там специальные компрессионные носки. Технически это нарушение, впрочем на них закрывают глаза, ведь раньше так же играл тот же Гарет Бэйл. А также Кайл Уокер и Неймар.

Особое внимание к собственным гетрам привлек еще один англичанин – Джек Грилиш. Тот, наоборот, никогда их не разрезает, потому что массивные ноги разорвут ткань на первом же ускорении. Он просто откатывает их вниз, до уровня щитков. Вероятно, так он делает для того, чтобы свободнее контролировать шаги, силу ускорения или подвижность ног.

Почему так начали поступать?

Почему возникла эта мода на разрезанные гетры – существует по меньшей мере 3 версии. Самая первая – банальные понты. Те же Неймар, Уокер или Бэйл стали известными персонами, заложившими моду на нестандартность во внешнем виде. Далее сходство с ними стало решительным для разрезанных гетр сначала у дворовых игроков, а затем и у юношей молодежных команд. В конце концов – мода перешла на профессиональных игроков. А для кого это просто вопрос привычки.

Еще одна причина отсылает нас в медицину. Так делающие футболисты ссылаются на якобы лучшее кровообращение в мышцах ног, а затем - лучший контроль тела и мяча. Говорят, что гетры сохраняют вышеупомянутые функции и держат щитки, однако не сжимают важные суставы и даже изменяют вероятность травмы или судорог. Пока ни один из врачей не исследовал этот вопрос предметно, такую версию нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

Третья теория романтизирована. Игроки из небогатых стран, где не найти нормальную экипировку, или футболисты из бедных семей делали щитки и гетры из всего, что есть под рукой. И это может быть либо упоминание о родине, либо дань собственному детству и увлечению футболом, что привело их к звездному статусу.

Как это поможет в матче с Бельгией?

Вопрос сам по себе юмористический, ведь все дело исключительно в настройке самих игроков. Несмотря на общественный интерес, Яремчук ничего не сказал о своем внешнем виде. Также ни Ребров, ни кто-нибудь из украинского медицинского штаба это не комментировали. Хотя, если лучшее кровообращение и просто вера в то, что улучшенные гетры дают больше свободы в игре ногами и позволяют лучше контролировать мяч, станут вспомогательными для наших футболистов – пусть так и играют. Мы знаем, что против Бельгии нужна только победа, поддержку для сборной точно обеспечим. А там пусть даже вратарь выходит в рваных гетрах – главное настроение.