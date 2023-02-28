Хорватские футбольные болельщики поддержали находящихся в плену защитников "Азовстали" и почтили память погибших героев – в основном спортсменов и участников фанатского движения. Во время матча 23-го тура национального чемпионата против "Хайдука" фаны загребского "Динамо" продемонстрировали на трибунах свою солидарность с украинским народом.

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О акции в поддержку украинских воинов сообщила в своем Telegram Ассоциация семей защитников "Азовстали".

"Героических защитников "Азовстали" помнят не только в Украине, но далеко за ее пределами – например, в Хорватии. Местные футбольные фаны во время матча "Динамо" Загреб и "Хайдук" Загреб развернули огромный баннер "Свободу Азову", украшенный шевроном подразделения и эмблемой с совой, которая мечом пронизывает карту РФ", – говорится в сообщении.

Во время поединка в столице Хорватии на трибуне болельщиков "Динамо" был замечен не только огромный баннер с требованием отпустить героев "Азова" – "Free Azov". Также в руках ультрас виднелись сине-желтые флаги, шарфы нашей национальной сборной и надпись: "Героям Слава" – этой акцией фанаты почтили память погибших героев Украины, в частности, спортсменов и членов фанатского движения.

Сам матч завершился разгромной победой "Динамо" в вечном дерби хорватского футбола со счетом 4:0.

Отметим, что это не первая подобная акция болельщиков загребского клуба в поддержку Украины. Причем, они устраивали подобные перфомансы еще до полномасштабного вторжения. В 2015 году, реагируя на военную агрессию россиян на Донбассе в матче против "Осиеки" фанаты "Динамо" вывесили баннер с надписью "Хорваты поддерживают братьев из Украины".

Отметим, что члены главной фанатской группировки "Динамо" под названием "Bad Blue Boys" не понаслышке знают, что такое война, ведь многие из них принимали участие в борьбе за независимость Хорватии от центральной власти Социалистической Федеративной Республики Югославия. А возле клубного стадиона в Загребе был установлен памятник всем поклонникам "Динамо", погибшим в результате боевых действий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что болельщики в Иране на матче "Зенита" развернули флаг Украины.

А фанат "Динамо" и призер чемпионата Европы погиб во время боевого задания, когда пробрался в тыл врага.

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