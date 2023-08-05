Трансферная бомба: 'МанСити' купил самого дорого защитника в истории

Хорватский защитник Йошко Гвардиол стал игроком "Манчестер Сити". Стороны подписали пятилетний контракт.

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За 21-летнего уроженца Загреба чемпион Англии заплатил 90 млн евро, что сделало его самым дорогим защитником в истории футбола.

До этого самым дорогим футболистом на этой позиции был Гарри Магвайр, купленный "Манчестер Юнайтед" за 87 млн евро.

Гвардиол начал свою профессиональную карьеру в 2019 году в местном "Динамо", сыграв за 2 сезона в 36 матчах, где забил 3 гола. В 2021-м он перешел в немецкий "Лейпциг", также забив трижды (41 поединок).

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