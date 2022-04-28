'Только один': футболист сделал категоричное заявление об украинском языке

В Украине должен быть только один язык – украинский. При этом в стране не должно быть запрета на общение на русском.

Такое мнение в интервью программе "Денисов Time" журналиста Александра Денисова выразил нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Футболист лиссабонской "Бенфики" отметил, что дети в школах должны заниматься только на государственном языке.

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"Я считаю, что в Украине должен быть только один язык – украинский. Наши дети должны учить только украинский язык. Но если ты хочешь разговаривать с кем-то на русском – пожалуйста. Это твой выбор. В Украине никого не ущемляют за русский язык. У меня много друзей из "Динамо" и "Шахтера", которые говорят по-русски. Это нормально. Я со своим ребенком говорю на украинском языке. А жена, которая из Чернигова, – суржиком", – подчеркнул Роман.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Алексей Хобленко забил гол в чемпионате Эстонии и показал футболку с приветом главарю Кремля Владимиру Путину.