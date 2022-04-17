Титулованный футбольный клуб почти в полном составе вступил в ряды ВСУ

Победитель чемпионата Ивано-Франковской области по футболу(2002), а также обладатель Суперкубка Ивано-Франковской области и бронзовый призер Второй лиги 2017/18) ФК "Прикарпатье" практически полным составом присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Присягу на верность нашей стране приняли 14 футболистов и тренеров команды.

Полузащитник клуба Василий Цюцюра признался, что перед вступлением в ряды ВСУ больше боялся не самой службы, а того, что они могут помешать уже опытным бойцам.

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"Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Это так же как и взять футболиста в армию, ничего не умеющего. Именно это немного сдерживало – не быть обузой", – признался Цюцюра в интервью телеканалу "Футбол".

Цюцюра признался, что военный комиссар им объяснил, что сперва будут учения, где им все расскажут и покажут, как обращаться с оружием, как воевать и защищать Украину.

После этого большинство игроков и приняли решение, сменить футбольную форму на пиксельную.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биатлонистка сборной Украины Анастасия Меркушина вступила в ряды Вооруженных сил, чтобы защищать родину от российского агрессора.

Многократная чемпионка мира среди юниоров и трехкратная бронзовая призерка взрослого мирового первенства, надела военную форму и сменила спортивную биатлонную винтовку на боевой автомат.