Титулованный футболист спас тонущую семейную пару на Мальдивах, услышав крики, когда отдыхал с девушкой. Момент попал на видео

Победитель клубного чемпионата мира в составе мадридского "Реала", выступающий с 2023 года за "Альмерию" Серхио Аррибас отметился героическим поступком во время своего отдыха на Мальдивах. 23-летний атакующий полузащитник испанской вместе со своей подругой Аной Мартин купались в бассейне в своем номере отеля, когда услышали крики о помощи.

Видео дня

Увидев семейную пару, которая тонула в море, футболист не стал долго думать и прыгнул в воду, поплыв на помощь. Услышав крики, к испанцу присоединились еще несколько человек – пострадавших в итоге удалось спасти.

Видео с камер наблюдения выложило испанское издание Marca. За несколько дней ролик стал вирусным.

8 февраля 2023 года в полуфинальном матче Клубного чемпионата мира 2022 в Марокко Аррибас вышел на поле вместо Винисиуса Жуниора на последних минутах компенсированного времени и отметился первым забитым мячом за основную команду "бланкос".

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