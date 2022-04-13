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"Терпите, терпилы". Футболист сборной России пожаловался на "гадости про Путина" и получил ответку

Максим Иншаков
Футбол
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Путин и Назаров

Бывший футболист молодежной сборной России Евгений Назаров, рассказывая об уходе из чешского клуба "Богемианс-1905", признался, что удивлен таким негативным отношением к нему со стороны местных болельщиков. 25-летнего хавбека обвиняли меня в том, что он русский.

"Писали гадости про президента. Лично в команде у меня спрашивали, почему никто в России не может выйти на улицы и поменять власть. У них полное непонимание того, что происходит в России", – цитирует Назарова "Матч ТВ".

Евгений Назаров

По словам игрока, его молодые одноклубники настроены против России, тогда как "более взрослые люди адекватно относятся к ситуации".

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"Нет такой поддержки Украины. Наверное, все дело в прожитых годах, в понимании и видении жизни", – отметил игрок.

В качестве примера, Евгений вспомнил марши в поддержку Украины.

"Толпа не понимают ничего – их задача выйти и кричать, организуют подобные митинги их же сверстники. Ну, если хочешь поддержать – езжай в Украину. Нельзя поддаваться на провокации, нужно думать головой. А нас прессуют только потому, что мы русские, – подытожил Назаров.

Владимир Путин

В сети болельщики высмеяли такие знания спортсмена.

"Ох*реть. Вот, действительно,как можно менять власть?Это вам не Франции и Германии,где не понравилось и можно поменять.А здесь нравится,не нравится и далее по тексту.Терпите, терпилы", – пишут юзеры.

Комментарии болельщиков

Другие стебутся над причиной отъезда.

"Бедняга. Надеюсь, он не очень сильно морально подавлен после всех этих оскорблений Президента. Это ведь самое страшное, что сейчас происходит", – отмечают пользователи.

Комментарии болельщиков

Болельщики иронизируют, что России очень далеко до европейской демократии.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, комментируя решение Фонда поддержки олимпийцев РФ заменить выдачу автомобилей победителям и призерам Олимпиады-2022 на денежные выплаты, похвалила за это Владимира Путина.

Позже болельщики высказали титулованной гимнастке вспе, что думают по этому поводу.