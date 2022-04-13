Бывший футболист молодежной сборной России Евгений Назаров, рассказывая об уходе из чешского клуба "Богемианс-1905", признался, что удивлен таким негативным отношением к нему со стороны местных болельщиков. 25-летнего хавбека обвиняли меня в том, что он русский.

"Писали гадости про президента. Лично в команде у меня спрашивали, почему никто в России не может выйти на улицы и поменять власть. У них полное непонимание того, что происходит в России", – цитирует Назарова "Матч ТВ".

По словам игрока, его молодые одноклубники настроены против России, тогда как "более взрослые люди адекватно относятся к ситуации".

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"Нет такой поддержки Украины. Наверное, все дело в прожитых годах, в понимании и видении жизни", – отметил игрок.

В качестве примера, Евгений вспомнил марши в поддержку Украины.

"Толпа не понимают ничего – их задача выйти и кричать, организуют подобные митинги их же сверстники. Ну, если хочешь поддержать – езжай в Украину. Нельзя поддаваться на провокации, нужно думать головой. А нас прессуют только потому, что мы русские, – подытожил Назаров.

В сети болельщики высмеяли такие знания спортсмена.

"Ох*реть. Вот, действительно,как можно менять власть?Это вам не Франции и Германии,где не понравилось и можно поменять.А здесь нравится,не нравится и далее по тексту.Терпите, терпилы", – пишут юзеры.

Другие стебутся над причиной отъезда.

"Бедняга. Надеюсь, он не очень сильно морально подавлен после всех этих оскорблений Президента. Это ведь самое страшное, что сейчас происходит", – отмечают пользователи.

Болельщики иронизируют, что России очень далеко до европейской демократии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, комментируя решение Фонда поддержки олимпийцев РФ заменить выдачу автомобилей победителям и призерам Олимпиады-2022 на денежные выплаты, похвалила за это Владимира Путина.

Позже болельщики высказали титулованной гимнастке вспе, что думают по этому поводу.