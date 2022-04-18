'Тема закрыта!' Суркис поставил точку в вопросе форварда сборной Украины

Киевское "Динамо" не будет пытаться заполучить форварда "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика, который присоединился к команде для поддержки игровой формы. Нынешний клуб 24-летнего футболиста выставил за него серьезный ценник, который не устраивает "бело-синих".

Об этом в интервью порталу FanDay заявил президент киевлян Игорь Суркис. Он отметил, что для него лично тема такого трансфера уже неактуальна.

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"Довбик – не наш футболист, он принадлежит "Днепру-1". С нами и Степаненко тренировался. Уверен, если была бы обратная ситуация, я бы обратился к Ринату Леонидовичу, и он не отказал. "Днепр-1" выставил на Довбика такой ценник, что мы им даже не интересовались. Сначала 10 миллионов, потом 15, сейчас 20. Даже за первоначальную сумму мы не были готовы купить Довбика. Тема закрыта!" – сказал Суркис.

Отметим, что Добвик прибыл в расположение "Динамо" для участия в благотворительных матчах в поддержку мира в Украине. Это поможет футболисту лучше подготовиться к стыковым играм ЧМ-2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что киевский клуб отказался отпускать футболистов в сборную Украины на тренировочный сбор перед июньскими матчами.