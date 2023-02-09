''Текли слезы, не было слов'': футболистка сборной России рассказала о встрече с украинкой

Футболистка сборной России Надежда Карпова призналась, что ей тяжело дался первый разговор с украинкой, которая в начале войны прибыла в стан "Эспаньола". Нападающая испанского клуба, которая выступает против агрессии РФ по отношению к нашей стране, отметила, что в какой-то момент просто расплакалась.

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Об этом Карпова заявила в интервью изданию "Холод". Она подчеркнула, что война никак не сказалась на ее отношениях с украинскими футболистками, так как она изначально четко обозначила свою антивоенную позицию и жестко высказывалась о диктаторе Владимире Путине.

"В прошлом году в моей команде на протяжении полугода играла девушка из Украины – она пришла к нам в феврале или в начале марта. Она рассказывала, как ее родственники выбирались из своих городов и как их бомбят. Когда я начала с ней разговаривать, у меня текли слезы, просто ком в горле встал, и не было слов. Она прекрасно видела мою позицию, и у нее не было по отношению ко мне ненависти. Но первый разговор, конечно, был довольно-таки сложный. Для меня самой прежде всего", – сказала Карпова.

Вероятно, речь идет о Тамиле Химич, которая перешла в "Эспаньол" из "Кривбасса" весной-2022. Ранее Карпова на примере Олимпиады-2024 разоблачила роспропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев выступил против участия спортсменов из РФ на ОИ под нейтральным флагом и отметил, что Россия должна отправиться на соревнования "в статусе великой державы".

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