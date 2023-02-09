''Война – ужасная, Путин – фашист'': футболистка сборной России разоблачила роспропаганду на примере Олимпиады

Футболистка сборной России Надежда Карпова, которая выступает против войны в Украине, доходчиво объяснила, почему спортсмены из ее страны не должны участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Нападающая испанского "Эспаньола" особое внимание уделила методам кремлевской пропаганды.

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Об этом 27-летняя уроженка Ярославля рассказал в интервью изданию "Холод". По ее словам, диктатор Владимир Путин и его политтехнологи благодаря спортсменам пытаются влиять на людей, в том числе жителей западных стран.

"У них есть огромная задача на Западе: подселить всем в головы мысль, что это не ужасная захватническая война для того, чтобы диктатор мог оставаться у власти. Не-не-не! Они хотят, чтобы все думали, что это "просто политика". И когда Путин начинает заигрывать со спортсменами, типа Овечкина, он и его политтехнологи прекрасно понимают, что они покупают себе лояльность миллионов людей, которые являются фанатами этих спортсменов, и как-никак это все равно работает на пропаганду", – подчеркнула Карпова.

Она добавила, что подобные ситуацию не должны возникать. "Спорт для Путина – это сильный инструмент для оболванивания людей. Я часто замечаю, что люди из других стран тоже начинают переживать момент "не все так однозначно". И мне кажется, это надо пресекать. Нужно показывать, что эта война – абсолютно ужасная, а Путин – агрессор, фашист, старый диктатор", – резюмировала Надежда.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев выступил против участия спортсменов из РФ на ОИ под нейтральным флагом и отметил, что Россия должна отправиться на соревнования "в статусе великой державы".

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