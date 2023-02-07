''Пустое место'': в России заявили, что должны ехать на Олимпиаду ''в статусе великой державы''

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев высказался против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. По мнению обладателя Кубка УЕФА, представители страны-агрессора должны отправиться на соревнования под своим национальным флагом и гимном.

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Об этом Газзаев заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Экс-наставник сборной России добавил, что если его соотечественников не допустят к ОИ в полноценном статусе, то РФ должна организовать альтернативные Игры.

"Нейтральный статус – это, на мой взгляд, пустое место, ничто. Даже такие унизительные условия не позволят МОК решить вопрос участия наших спортсменов на Олимпиаде. В первую очередь из‑за огромного политического давления, которое он испытывает. Образовалась коалиция стран, которые категорически будут против россиян на Играх. Считаю, что такая великая спортивная страна должна ездить на Олимпиаду и международные турниры не в нейтральном статусе, а в статусе великой державы. Мое мнение – нам надо подумать и обсудить проведение альтернативных турниров", – сказал Газзаев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном допуске представителей России и Беларуси к Олимпиаде-2024. При этом они должны соответствовать нескольким критериям, в том числе не выступать в поддержку войны в Украине. Наша страна приняла решение о бойкоте соревнований. При этом некоторые союзники не поддержали этот шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик обратился к президенту МОК Томасу Баху с призывом не допустить участия РФ в ОИ-2024, чем просто взбесил российских болельщиков.

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