Тайсон пожаловался на Украину, необычно отпраздновав первый гол после ухода из "Шахтера"

Бразильский экс-нападающий "Шахтера" Тайсон отметился дебютным голом за родной "Интернасьональ" в выездном матче 15-го тура чемпионата страны против "Фламенго" (0:4). Празднуя взятие ворот, футболист замер, подняв правую руку вверх, а позже объяснил, что его показательные действия связаны с расистскими оскорблениями, с которыми он столкнулся в Украине.

На странице Observatorio Racismo в Twitter появилась фотография, на которой изображен этот момент. В подписи к снимку приведены слова бразильца.

"Я страдал от расизма в Украине, поэтому теперь после каждого забитого гола и там, и здесь я показываю жест борьбы с этим явлением", – заявил Тайсон.

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Отметим, что бывший футболист "Шахтера" вышел в стартовом составе и открыл счет своим голам за клуб на 55-й минуте при счете 2:0 в пользу "Интернасьоналя". Он подхватил мяч недалеко от своей штрафной площади, прошел с ним через все поле и пробил мимо голкипера.

Для него этот гол стал первым в 14 матчах за новую команду.

Напомним, что Тайсон начал украинский этап карьеры в 2010 году, когда перешел в "Металлист". Благодаря удачным выступлениям за харьковчан зимой 2013-го бразильца купил "Шахтер". За "горняков" он выступал до 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2019 года в матче "Шахтера" и "Динамо" случился расистский скандал, главным участником которого стал Тайсон.

Фанаты киевлян начали имитировать звуки обезьян и выкрикивать неприличные слова в адрес бразильца, а тот выбил мяч на трибуны и показал болельщикам средний палец, за что был удален с поля.