После назначения Александра Сырский новым главнокомандующим ВСУ, в сети обратили внимание на поразительную схожесть 58-летнего генерал-полковника с известным аргентинским футболистом Роберто Сенсини. В соцсети X (бывшая Twitter) завирусилась фотография с матча Лиги чемпионов-2000/2001 между "Лацио" и "Шахтером" (0:3).

На снимке тогда еще 34-летний полузащитник борется с украинцем Андреем Воробеем. Фотография сделана в концовке поединка, когда Сенсини вышел на замену вместо Диего Симеоне.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить схожесть аргентинского футболиста и украинского генерала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны заявили, что российская пропаганда развернула масштабную кампанию по дискредитации Сырского.

Пропагандисты пытаются создать ему образ "советского и русского человека" и раскручивают тему его родственников в РФ.

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