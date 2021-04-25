Сын Суркиса отбил пенальти и помог "Динамо" добыть победу в Элит-Лиге ДЮФЛУ. Видео

Сын Григория Суркиса Вячеслав стал одним из авторов победы "Динамо" U15 в Элит-Лиге ДЮФЛУ, эффектно вернувшись в строй после травмы.

В гостевом поединке против команды ДЮСШ "Карпаты" 15-летний голкипер отстоял на ноль, в одном из эпизодов уверенно отразив пенальти. После удара соперника юный вратарь намертво зафиксировал мяч.

Поединок завершился со счетом 1:0. Победный гол на 32-й минуте поединка забил Кирилл Пашко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна, которая профессионально занимается балетом, произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свои фото в купальнике.