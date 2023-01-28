Сын ''депутата ''лнр'', выступавший в киевском ''Динамо'', переходит в ''Зенит''

Сын так называемого депутата лнр Максима Уварова может стать футболистом "Зенита". 18-летний нападающий Артур Уваров находится на просмотре в питерской команде.

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Максим Уваров, который занимает должность заместителя главы комитета "народного совета" "луганской народной республики" по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, подтвердил интерес к своему сыну со стороны "бело-голубых".

"Вариант появился давно, но к тому времени Артур был травмирован более полугода. Он в Питере проходил восстановление. После того как закончатся сборы, клуб примет решение: заключать контракт или нет. В дальнейшем все будет видно", – цитирует Максима sport24.

В комментариях российские болельщики захейтили такой трансфер.

"18 лет, из Луганска пацан, но он пинает мяч в Питере, когда других из далеких регионов России отправляют защищать Луганск", – пишут недовольные юзеры.

"А в военкомат сынок не хочет на просмотр сходить?" -- отмечают фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с Уваровым 14 апреля. Молодой футболист скрыл тот факт, что его отец работает в "лнр".

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