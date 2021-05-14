Сыграет ли Миколенко на Евро-2020? Врач "Динамо" рассказал о травме футболиста

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
1 минута
2,6 т.
Виталий Миколенко

Защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко удалось избежать перелома руки в матче с "Заре" в финале Кубка Украины. Футболист сможет принять участие в подготовке сборной Украины к Евро-2020.

Об этом сообщил врач столичного клуба Андрей Шморгун. По его словам, футболист прошел углубленное обследование, которое показало позитивные результаты.

Виталий Миколенко в матче с "Зарей".

"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы. Все кости целы. Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды", – цитирует доктора команды пресс-служба "Динамо".

Травма Миколенко.

Напомним, на 8-й минуте встречи с "Зарей" Виталий Миколенко оказался на газоне в борьбе с Артемом Громовым, который наступил бутсами на запястье сопернику. Динамовец в слезах покинул поле, а вместо него вышел Александр Караваев.

Миколенко получил травму в игре с "Зарей".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зари" и стало обладателем Кубка Украины по футболу. Тренер столичной команды Мирча Луческу вошел в историю как первый тренер в Украине, который выиграл три главных трофея страны (чемпионат, Кубок, Суперкубок) с двумя разными командами.

Кубок Украины по футболуЕвро-2020ФК Динамо КиевСборная Украины по футболуВиталий Миколенко