Сыграет ли Миколенко на Евро-2020? Врач "Динамо" рассказал о травме футболиста

Защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко удалось избежать перелома руки в матче с "Заре" в финале Кубка Украины. Футболист сможет принять участие в подготовке сборной Украины к Евро-2020.

Об этом сообщил врач столичного клуба Андрей Шморгун. По его словам, футболист прошел углубленное обследование, которое показало позитивные результаты.

"Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы. Все кости целы. Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды", – цитирует доктора команды пресс-служба "Динамо".

Напомним, на 8-й минуте встречи с "Зарей" Виталий Миколенко оказался на газоне в борьбе с Артемом Громовым, который наступил бутсами на запястье сопернику. Динамовец в слезах покинул поле, а вместо него вышел Александр Караваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зари" и стало обладателем Кубка Украины по футболу. Тренер столичной команды Мирча Луческу вошел в историю как первый тренер в Украине, который выиграл три главных трофея страны (чемпионат, Кубок, Суперкубок) с двумя разными командами.